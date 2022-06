Steve Kerr: Wortsalven gegen Amerikas Waffengesetze

BULLS JORDAN AND KERR CELEBRATE AFTER KERR WINNING SHOT

Steve Kerr, 56, trainiert die Golden State Warriors, sie dribbeln im Finale gegen Boston um den siebenten Titel. Er punktet auch mit emotionalen Reden nach jedem Spiel wegen des Schulmassakers in Texas. „Wann unternimmt Amerika endlich etwas gegen Waffengewalt?"

San Francisco/Boston. Als Steve Kerr vor zwei Wochen seinem Zorn freien Lauf ließ und offen seine Trauer über die jüngste Schießerei in einer Schule im US-Bundesstaat Texas zeigte, kam das aus tiefstem Herzen. Der Basketball-Trainer der Golden State Warriors, die in den NBA-Finals derzeit gegen die Boston Celtics um den vierten Titel in seiner Amtszeit und den siebenten Erfolg der Klubgeschichte spielen, ist seit Jahren entschlossener Kämpfer für einen strengeren Umgang mit Schusswaffen. Und das auch, weil sein Vater einst bei einem Attentat ums Leben kam. Damals war Kerr 18 Jahre alt.

„Wann werden wir etwas tun?“, schrie Kerr bei der nunmehr legendären Pressekonferenz, die auch zum Youtube-Hit in den Staaten geworden ist. „Ich habe es satt, ich habe genug!“ Anlass war das Massaker in Uvalde, ein 18-Jähriger hatte 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen.

Botschaft: „End Gun Violence“

Vor und nach dem zweiten Spiel in den Finals gegen Boston gab Kerr – er war einst selbst Spieler, grandioser Dreipunkt-Spezialist und mit fünf Titeln Teil der großen Chicago Bulls-Ära rund um Michael Jordan –, seine Interviews gekleidet in einem orangefarbenen T-Shirt. „End Gun Violence“ war darauf groß zu lesen, „Waffengewalt beenden“. Es sei an der Zeit, „dass wir alle Notiz nehmen und sich an beteiligen, das eine landesweite Bemühung sein sollte, die Waffengewalt einzudämmen.“

Aber, wie führt dieser Weg zum Korb? Also, wie kann es im Land der Lobbyisten gelingen? zudem: Der 2. Zusatzartikel der Verfassung verbietet als Teil der „Bill of Rights“ das Recht auf Besitz und Tragen von Waffen einzuschränken. Er wurde mit den anderen ersten neun Zusatzartikeln am 15. Dezember 1791 verabschiedet. Das Business mit Waffen ist in den USA ein Milliardengeschäft, gestärkt durch Republikaner und von der National Rifle Association (NRA) hoch gehalten. Aus allen US-Ligen hört man ab und wann Proteste, aber keiner formuliert und präsentiert sie so fundiert wie Kerr. Der 56-Jährige poltert nicht nur, er nennt Interessensgruppen und Gesetzesentwürfe.

Applaus von Barack Obama

Wenn Kerr spricht, hören viele zu. Fans, Stars und Politiker wie Ex-Präsident Barack Obama. Der dreifache Familienvater hat ein hohes Maß an Menschenkenntnis, in seinem achten Jahr als Trainer enormen Erfahrungsschatz. Kerr stand als Profi in mehr als 900 Spielen auf dem Feld. 1997 traf er für die Bulls den vorentscheidenden Wurf zum Triumph. Bei den Sommerspielen in Paris 2024 ist er Amerikas Cheftrainer – und pocht umso lauter auf ein neues Waffengesetz.

Kerr wurde als Lehrer-Kind in Beirut geboren, wuchs in Kalifornien auf verstand früh, was echtes Miteinander sein kann. Auf dem Basketball-Court half das immens, speziell im Umgang mit Alphatieren wie Jordan oder Scottie Pippen. Und ganz besonders im Zusammenspiel mit Exzentrikern wie Dennis Rodman. „Er ist mit seinem Temperament, all den Tattoos, Frisuren und seiner unkonventionellen Art einer der extravagantesten Spieler gewesen.“

Der Stratege wirkte daneben unscheinbar und geradezu brav. Er war ein Punktelieferant aus der Distanz, aber mit Wortsalven gegen die Waffenplage in den USA leistet er jetzt einen immens wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

(fin/dpa)