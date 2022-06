Drei Fahrgäste eines Wiener Linienbusses bei Vollbremsung verletzt

Die drei Frauen erlitten Blutergüsse und Prellungen an der Hand und am Kopf. Die Verursacher der Bremsung begingen Fahrerflucht.

Drei Passagierinnen eines Wiener Linienbusses sind Dienstagmittag auf der Breitenfurter Straße in Liesing bei einer Notbremsung verletzt worden. Die Frauen im Alter von 44, 53 und 88 Jahren erlitten einen Bluterguss sowie Prellungen vor allem an der Hand und am Kopf. Ein Pkw- und ein Lkw-Lenker, die für die Vollbremsung verantwortlich waren, begingen nach Angaben der Polizei Fahrerflucht.

Die scharfe Bremsung wurde ausgelöst, weil ein Autofahrer aus einem Schrägparkplatz ohne zu schauen ausgeparkt hat. Der Lenker eines dahinter fahrenden Klein-Lkw musste scharf abbremsen, um einen Aufprall zu verhindert. Dadurch legte auch der Busfahrer die Notbremsung hin. Die Fahrer des Pkw und des Lkw fuhren einfach davon.

(APA)