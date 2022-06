Aktionismus ist für alle da!

Pride Month. Es grenzt an Ignoranz, wenn man sich selbst des Aktionismus bedient, den von anderen aber nicht duldet.

Der Autor: Martin Kolozs (*1978) ist Autor und katholischer Publizist, lebt in Wien; www.martinkolozs.at

Man könnte nun trefflich über Sinn oder Unsinn des „Regenbogenmonats“ (Pride Month) diskutieren, welcher den ganzen Juni über läuft, sowie die mediale und (rand-)gesellschaftliche Überbetonung bzw. teils aufdringliche Sichtbarmachung der sogenannten LGBTQIA+-Rechte gegenüber allen anderen tatsächlich oder vermeintlich diskriminierten oder nicht beachteten „Communities“ kritisieren etc. Aber im Grunde soll es an dieser Stelle um etwas ganz anderes – Übergeordnetes – gehen, gleichwohl der aktuelle Anlass dieser verknappten Meinungsäußerung direkt und unmissverständlich im Bezug zu einem schrill-lauten Programmpunkt der Vienna Pride steht: In der Nacht des 2. Juni 2022 wurde der Eingang zur städtischen Bibliothek in Mariahilf von Mitgliedern der „rechtsextremen Identitären Bewegung“ verbarrikadiert und die rot-weiß-rot gestrichene Mauer, deren leichtgewichtige Ziegelsteine lediglich durch Montageschaum verbunden wurden, mit der wohl nicht rechtswidrigen Forderung „#NOPRIDEMONTH“ dekoriert.

Absicht dieser verzweifelten Störaktion war der leidliche Versuch, eine Kinderbuch-Lesung der Drag-Queen Candy Licious zu verhindern – wenn man daran glauben möchte, denn weder die Bauweise noch der schnelle und vor allem problemlose Abbruch des Mauerwerks lassen darauf schließen – bzw. auf das bestimmt streitbare und nicht vollends ausdiskutierte Thema der „Frühsexualisierung“ von Kindern mit Mitteln des legitimen Aktionismus aufmerksam zu machen.