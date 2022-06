Roy Black und Barbie für immer Dein

Wer suchet, der findet - nicht nur am Naschmarkt.

Wer ihn nicht kennt, war noch nie in Wien oder ist neu in der Stadt. Denn er ist eines der bekanntesten Wahrzeichen: der Flohmarkt auf dem Naschmarkt. Wer etwas braucht oder glaubt, etwas zu brauchen, wird hier fündig: Antiquitäten, Kunstwerk, Hausrat, Gebrauchtes aller Art.

Man findet Bücher, vergilbte Ansichtskarten mit "Für immer Dein" in Kurrentschrift, alte "Mickey Mouse"-Comics genauso wie Kriegsandenken in Form von Erkennungsmarken, Ausweise und Wandernadeln diverser Alpenvereinshütten. Die Schicksale der ehemaligen Besitzer jedoch liegen im Verborgenen - etwas unpersönlich? Ja, aber beim Anprobieren des uralten Armbands kommt man sich doch etwas näher. Danach: Erinnerungen ablegen, Altes bleibt beim Alten. Daheim den Mistsack in den Müllraum der Wohnanlage bringen. Zwischen den Tonnen: eine Roy-Black-Schallplatte und ein verstaubtes Barbie-Schloss. Etwas neues Altes.