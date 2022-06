80-Jähriger tötet offenbar seine Frau und sich selbst

Die Heimhilfe alarmierte die Polizei, weil das Paar die Wohnungstür nicht öffnete. Die Polizisten fanden dann die beiden Leichen.

Ein Pensionist hat in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus offenbar seine Ehefrau und sich selbst getötet. Darauf deutet die Spurenlage hin, berichtete die Polizei am Mittwoch. Am Tatort wurde eine Waffe gefunden.

Entdeckt wurden die Leichen gegen 9.00 Uhr von Polizisten. Die Heimhilfe hatte diese verständigt, weil das Paar nicht die Wohnungstüre öffnete. Der Mann war 80, seine Frau 79 Jahre alt.

Hilfe bei Suizidgefahr Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA)