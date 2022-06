Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr spricht über den Wandel des Arbeitsmarktes vom Käufer- zum Verkäufermarkt und fordert eine neue Zuwanderungsstrategie. Vor allem aber müsse Österreich die Personalreserven im Land aktivieren. Bei Frauen und Älteren habe Österreich Aufholbedarf zu anderen Industrieländern.

Sie sprechen von einem neuen Paradigma auf dem Arbeitsmarkt. Wie sieht es aus?

Der Käufermarkt, der der Arbeitsmarkt über Jahrzehnte war, in dem der Arbeitgeber in vielen Fällen seine Bedingungen durchsetzen kann, wird graduell zu einem Verkäufermarkt, auf dem Arbeitnehmer mehr Einfluss und mehr Auswahl haben. Der Arbeitgeber kann nicht mehr aus 20 Leuten den aussuchen, den er will, sondern umgekehrt – der Arbeitnehmer kann sich aussuchen, zu welcher Firma er geht. Das ist eine Situation, wie wir sie in Österreich seit den 1970er-Jahren nicht mehr gesehen haben.



Also ein Wandel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt, wie wir es im Tourismus sehen.

Ja, und das wird stärker werden. Noch wächst das Arbeitskräftepotenzial in Österreich, aber die Demografie schreitet voran, und es wird weniger Migration aus den EU-Ländern im Osten geben, weil diese ihre Arbeitskräfte selbst brauchen. Es geht jetzt darum, dass man die Knappheiten auf dem Arbeitsmarkt lindert. Indem man Menschen, die arbeitsfähig sind, aber aus verschiedenen Gründen nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, mobilisiert. Es gibt erhebliche Reserven, etwa 350.000 bis 400.000 Menschen. Vor allem Frauen. Wir haben im OECD-Vergleich eine sehr geringe Erwerbsquote bei den Frauen, nur 68 Prozent arbeiten. Bei den Männern sind es fast 77 Prozent.



Und die Hälfte der Frauen in Österreich arbeitet in Teilzeit.