Spontane Soli für einen der besten Oboisten der Welt

Beim Abend mit der Camerata Salzburg sprang François Leleux für die Pianistin Alice Sara Ott ein.

Ein Glück, wenn der vorgesehene Dirigent auch ein Solist und dann auch noch bereit ist, in letzter Minute für jemanden anderen einzuspringen. Im Konzerthaus steuerte beim Abend mit der Camerata Salzburg François Leleux anstelle von Alice Sara Ott gleich zwei Soli bei. Der weltweit führende Oboist musizierte zum einen das zuweilen als Originalwerk präsentierte, tatsächlich aus vier Instrumentalsonaten des Komponisten von fremder Hand zusammengestellte c-Moll-Oboen-Konzert von Domenico Cimarosa. Zum anderen ein über Themen aus Donizettis „La favorita“ konzipiertes, ebenfalls vierteiliges Konzert des aus Palermo gebürtigen Antonio Pasculli, der selbst zu den wichtigsten Oboisten seiner Zeit zählte.

In beiden Werken ist der brillante Virtuose ebenso gefragt wie der elegant und beredt formulierende Musiker, wie es der grandiose François Leleux mit seinen atemberaubenden Darstellungen demonstrierte. Für den Jubel bedankte er sich brillant mit der populären Air aus Glucks „Orfeo ed Euridice“.

Vor allem rasant, zuweilen mit pointierten Phrasierungen garniert, schnurrte zwischendurch Schuberts Rossini-nahe „Ouvertüre im italienischen Stil“ (D 591) ab. Auch bei der abschließend gebotenen Zweiten Beethovens setzte der seine Musiker stets zu einem Höchstmaß an musikantischem Elan animierende Leleux auf straffe Tempi, kräftige Akzente, weniger auf differenzierte dynamische Schattierungen und leuchtendes Melos. Zuweilen wäre mehr Detailarbeit und Präzision wünschenswert gewesen. Ganz lässt sich das mit noch so überschäumender Musizierfreude nie wettmachen. Noch dazu, wenn die Musiker oft bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gefordert sind.

