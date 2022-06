Gegenstoß der Ukrainer in Region Luhansk gescheitert

Ein vor Tagen überraschend erzielter Erfolg bei der Rückeroberung von Sjewjerodonezk im Donbass ist offenbar nicht weiter haltbar. Der Rückzug über den Floss Donezk dürfte bald stattfinden.

Jener ukrainische Gegenstoß, bei der seit dem Wochenende überraschend große Teile von Sjewjerodonezk an der Ostspitze des ukrainischen Frontvorsprungs im Donbass zurückerobert wurden, dürfte gescheitert sein: Der regionale Gouverneur meldete am Mittwoch, dass die Kräfte wegen schwerer Bombardements der Russen sowie deren großer Überlegenheit am Boden wieder zurückgefallen seien und nur noch Außenbezirke der Stadt und einen Landstreifen längs des Donez hielten.

Es sei sinnlos gewesen, dem Beschuss standzuhalten, hieß es. Man werde womöglich schon bald über den Fluss in die Schwesterstadt Lyssytschansk weichen - so etwas hatten Beobachter als taktische Maßnahme schon seit längerem erwartet.

Das britische Militär hatte am Freitag überhaupt einen Teilsieg der Russen im Osten des Frontvorsprungs binnen 14 Tagen prognostiziert, darunter auch den Fall von Lyssytschansk. Russische Truppen treiben in der Gegend seit einigen Wochen auch ganz langsam von Süden her einen Keil in den Rücken der Verteidiger, darunter eine mechanisierte Brigade, karpatische Gebirgstruppen und Teile der Ukrainischen Legion, einer im Ausland rekrutierten Truppe. Ihnen droht Einkesselung, aktuell ist nur noch eine kaum 20 Kilometer breite Passage gen Westen offen. Dann wäre die ukrainische Region Luhansk ganz erobert und ein weiterer Stoß gen Westen in den Rest der Region Donezk erwartbar, die aktuell schon zu etwas mehr als der Hälfte russisch kontrolliert wird.

Moskaus Oberrabbiner geflohen

Der Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt, hat Russland unterdessen Berichten vom Mittwoch zufolge verlassen – und zwar bereits im März und mit seiner Frau; Ziel war Ungarn, mittlerweile Israel. Goldschmidt (58), ein gebürtiger Schweizer mit Vorfahren in Frankreich und Österreich, sei zuvor unter Druck gesetzt worden, den Angriff zu unterstützen, hieß es. Er war seit 33 Jahren Rabbiner in Moskau und ist aktuell Präsident der Konferenz Europäischer Rabbiner.

(ag./wg)