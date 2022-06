Österreichs Fußball fällt in ein tiefes Loch

Das Frankreich-Spiel stand am Mittwoch haarscharf vor der Absage. Das Happel-Oval ist ein Ärgernis, das Loch im Rasen mehr als nur ein Alarmsignal. Ein neues Nationalstadion wird es jedoch nicht spielen, müsste der ÖFB Wien nicht besser verlassen?

Wien ist anders. Seitdem im Spiel des ÖFB-Teams gegen Dänemark (1:2) tatsächlich ein 20 Zentimeter tiefes Loch im Rasen klaffte, quälten nordischer Spott und lokale Aufregung. Uefa, ÖFB und Betreiber, die Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft m.b.H., konferierten: Wie konnte das passieren? Ist dieses Loch, in dem ein Däne gar mit halbem Unterschenkel verschwunden war, zu „stopfen“? Kann Weltmeister Frankreich am Freitag denn in diesem Loch, also Stadion, spielen?