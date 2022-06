Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Der Fahrplan zu höheren Zinsen: Auf ihrer heutigen Sitzung wird die EZB die Zinswende in der Eurozone einleiten. Eine erste Erhöhung der Zinsen dürfte es im Juli geben. Ob das die Inflation einbremsen wird, ist offen. Mehr dazu [premium]

Trotz Zinswende wird die EZB eine Getriebene bleiben: Jahrelang taten Politik und Notenbanken so, als wären wir in einer Dauerkrise. Alle haben sich an Nullzinsen gewöhnt. Umso schwerer fällt nun die Abkehr. Auch Beate Lammer beschäftigt sich mit den Folgen, die die Zinswände hätte - im Leitartikel.

Regierung verhandelt Maßnahmen gegen Teuerung: Die Regierung arbeitet derzeit an einem weiteren Entlastungspaket gegen die Inflation. Im Gespräch sind verschiedene Maßnahmen. Ziemlich fix dürften die Verschiebung des CO2-Preises von Juli auf Oktober und die Erhöhung des Klimabonus für dieses Jahr sowie das Verbot von Gasheizungen in Neubauten sein. Beschlossen werden soll das Paket schon nächste Woche.

Tag 106 im Ukraine-Krieg: In der Schlacht um die strategisch wichtige ostukrainische Industriestadt Sjewjerodonezk sind die russischen Streitkräfte laut der Regionalregierung erhebliche vorangekommen. In vielerlei Hinsicht entscheide sich dort laut Präsident Selenskij die Zukunft des Donbass. Über die aktuellen Geschehnisse berichten wir im Livebericht.

„Amoktat“ in Berlin: Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz und die Berliner Innensenatorin haben die Todesfahrt eines 29-Jährigen in der Hauptstadt als "Amoktat" bezeichnet. Bei dem Vorfall am Mittwochvormittag waren eine Frau getötet und 14 weitere Menschen teils schwer verletzt worden.

EU für Verbrennerverbot ab 2035: Ein Ende des Verbrennungsmotors für Privat-Pkws in Europa ist wahrscheinlicher geworden. Das EU-Parlament hat am Mittwoch dafürgestimmt, ab 2035 nur noch Privat-Pkws und leichte Nutzfahrzeuge ohne Diesel- oder Benzinantrieb neu zuzulassen. Wichtige Abstimmungen über einige EU-Klimagesetze sind aber gescheitert. Mehr dazu [premium]

Politiker sperren ist keine Lösung: Twitter lässt einen Asyl-Tweet von ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner nicht für das deutsche Publikum zu. Das zeugt von einem merkwürdigen Verständnis von Meinungsfreiheit. Die Morgenglosse.

Schaden nach Rasen-Loch im Ernst Happel Stadion behoben: Das Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Frankreich geht wie geplant am Freitagabend über die Bühne. Am späten Mittwoch-Abend erteilte die Uefa die Freigabe für das Spiel am Freitag. Am Montag war im Match gegen Dänemark ein Loch entstanden, das ein von externen Spezialisten durchgeführtes Gutachten erforderte. Mehr dazu [premium]