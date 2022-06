Die europäischen Ankündigungsweltmeister

Ob Klimaschutz oder Beistand für die Ukraine gegen Russlands Vernichtungskrieg: die Europäer sind groß im Reden - aber ganz klein im Umsetzen. Wie Zauberlehrlinge bekommen sie ihre Ankündigungen nicht in den Griff.

Eigentlich sollte man bei Jacques Poos anrufen und fragen, wie er das damals gemeint hat, 1991, mit der „Stunde Europas“. Das denke ich mir seit Monaten immer wieder, im Angesicht des Versagens der Union, dem Vernichtungskrieg Wladimir Putins gegen die Ukrainer Einhalt zu gebieten. Poos, damals Luxemburgs Außenminister, hatte eine Sekunde lang fast Weltberühmtheit erlangt, indem er den sich zusammenbrauenden Jugoslawienkrieg als Chance für die Europäer bezeichnete, sicherheitspolitische Eigenständigkeit ohne Hilfe aus Washington zu beweisen. Wir wissen, wie das ausging. Aus dem Interview mit Poos wird freilich nichts, denn er ist heuer im Februar verstorben.

De mortuis nil nisi bene. Aber die Wahrheit ist unleugbar: seine totale Fehleinschätzung des politischen Willens und der militärischen Kapazitäten der Union, in Europa selber für Frieden zu sorgen, prägt heute genauso wie damals das Reden und Denken der meisten europäischen Politiker. „Weltpolitikfähigkeit“ forderte Poos' Landsmann Jean-Claude Juncker vor vier Jahren. Ein „Ereignis, das die Geschichte katalysieren kann“, nannte Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, den Fall Kabuls vor einem Jahr. Weder das eine noch das andere hat sich realisiert. „Die EU ist geeint und wird alles tun, was sie kann, um diesen desaströsen Krieg zu einem Ende zu bringen“, tönte Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, nach dem eher unrühmlichen EU-Gipfel vor einer Woche (Stichworte: Embargo auf russisches Öl, ungarische Extrawürste). Wirklich? Geeint? Und bereit, alles zu tun?

Die Realität sieht anders aus. Die Europäer kündigen weltmeisterlich an. Aber die Waffen für die ukrainischen Streitkräfte, welche es erst ermöglichen, Russland vielleicht zu einem Einlenken zu bewegen, liefern (mit Ausnahme der Balten, Polen, Slowaken und Tschechen) zum überwiegenden Teil andere. Die Amerikaner, die Briten - also jene, von denen sich vor allem das französische außenpolitische Establishment seit Jahrzehnten freispielen möchte. Mir sind keine Volkslieder bekannt, in denen ukrainische Soldaten deutsche oder französische Waffenlieferungen besingen - die türkische Kampfdrohne Bayraktar hingegen hat bereits ihren eigenen Schlager. Und wenn sich der Bericht des „Business Insider“ bewahrheitet, dann steht Deutschlands Bundesregierung vor dem Scherbenhaufen ihrer eigenen sicherheitspolitischen Inkompetenz: erst gegen Jahresende könnten die von Kanzler Olaf Scholz vollmundig versprochenen modernen Luftabwehr- und Artilleriesysteme für die Ukraine bereitstehen - vorausgesetzt, die russischen Bomben lassen bis dann noch etwas übrig, das man „Ukraine“ nennen kann.

Der Geister, die sie riefen, werden die Europäer jedoch auch auf anderen lebenswichtigen politischen Feldern nicht Herr. Bei der Klimapolitik zum Beispiel. Da sind sie bekanntlich besonders forsch darin, sich weltweit als Avantgarde zu präsentieren. „Das ist Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment“, rühmte Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, ihren Europäischen Grünen Deal bei seiner Vorstellung. Zweieinhalb Jahre, eine pandemiebedingte Rezession und einen Krieg in der Ukraine später scheint der Wille der europäischen Parlamentarier, diese Mondmission gelingen zu lassen, enden wollend. Am Mittwoch schafften es die linken und zentristischen Fraktionen im Europaparlament nicht, sich auf das Gesetzespaket „Fit for 55“ zu einigen, welches ein wesentlicher Meilenstein in der Umsetzung des Ziele ist, bis zum Jahr 2050 nicht mehr zum Treibhauseffekt beizutragen. Das ist das Kronjuwel dieser Amtszeit von der Leyens. Was gedenkt sie zu tun, um die nötige Mehrheit im zweiten Anlauf zusammenzutrommeln? Ich stellte diese Frage am Mittwochabend ihren Sprechern. Keine Antwort. Aber gut: die waren vermutlich mit den letzten Handgriffen für die Romreise der Präsidentin beschäftigt, wo sie über ihre Steckenpferd, das „Neue Europäische Bauhaus“, philosophieren und den Papst treffen wird.

Und auch in der Industriepolitik sonnen sich Europas Politiker im Glanz ihrer Verlautbarungen, ohne deren Umsetzung ausreichend entschlossen zu betreiben. Am Mittwoch verkündete beispielsweise der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC, weltweit kräftig investieren zu wollen - aber nicht in Europa. Dabei ist der Aufbau einer schlagkräftigen Chipindustrie eines der Hauptziele der Von-Der-Leyen-Kommission. Im Februar erst stellte sie stolz den „EU Chips Act“ vor, der mehr oder weniger alle wettbewerbsrechtlichen Einschränkungen für solche Großprojekte über Bord wirft und Milliardenbeträge an Förderungen freimacht, und tönte: „Europa ist der Kontinent, in dem alle industriellen Revolutionen begonnen haben. Und Europa kann auch die Heimat der nächsten industriellen Revolution sein."

Mag schon sein. Derzeit sieht es aber eher danach aus, als würden die großen Worte von Europas Politikern keine Entsprechung in ebensolchen Taten finden.