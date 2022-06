Tote bei Absturz von US-Militärhubschraber in Kalifornien

Die Maschine gehörte dem in San Diego ansässigen 3d Marine Aircraft Wing an. (Archivbild)

Laut einem Medienbericht sollen fünf Menschen an Bord des Hubschraubers vom Typ MV-22 Osprey gewesen sein. Es gebe mindestens vier Todesopfer.

In Südkalifornien ist ein US-Militärhubschrauber verunglückt. Das teilte das US Marine Corps am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mit. Der Absturz ereignete sich demnach nahe der Ortschaft Glamis, gut 200 Kilometer östlich von San Diego. Die Maschine gehörte dem in San Diego ansässigen 3d Marine Aircraft Wing an. Zu möglichen Opfern und zur Unfallursache äußerte sich das US-Militär zunächst nicht.

Nach einem Bericht der "Los Angeles Times" sollen fünf Menschen an Bord des Hubschraubers vom Typ MV-22 Osprey gewesen sein. Es gebe mindestens vier Todesopfer, schrieb die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

(APA/dpa)