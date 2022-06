Kunst aus Weinflaschen für den guten Zweck

Drucken

Hauptbild • Das ­Künstlerduo Dominik Scharfer und Chun bei der Gestaltung ihres Action-Babys. • Mafalda Rakos

39 Künstlerinnen und Künstler haben Werke aus Weinflaschen gestaltet. Am 18. Juni werden sie in einer Charity-Auktion versteigert.

Die zwei vom Weingut bekommen Nachwuchs. Also sind wir zu Carla am Mittersteig gefahren, haben ein paar Sachen dort ­herausgeholt und installativ verarbeitet“, sagt Dominik Scharfer, der gemeinsam mit seinem Partner Chun eines der Weinflaschen-Kunstwerke erarbeitet hat. In „Das total verrückte Baby Junkie Auto“ sind sogar zwei Weinflaschen des Weinguts Am Pranger verarbeitet. Eine steht frei und wird von einem Flugzeug getroffen, die andere ist verbaut im Sitz des Bobby Cars. „Das Flugzeug wird von dem Baby Junkie abgefeuert“, erklärt Scharfer, der im sechsten Semester Malerei an der Akademie der bildenden Künste studiert. „Wir beziehen uns auf eine Folge von ,Southpark‘“ (gesellschaftskritische bzw humoristische Animationsserie aus den USA, Anm.).

Mafalda Rakos

Während Scharfer vom „puren Realismus“ kommt, ist Künstlerkollege Chun in der Modeklasse der ­Angewandten und studiert an der Akademie bei Ashley Hans Scheirl Malerei. „Gemeinsam haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, alles spielerisch zu gestalten. Das Pure ist im Kindlichen zu finden“, ist Scharfer überzeugt. Natürlich haben die beiden Künstler auch einen Bezug zum Wein. Nicht nur durchs Trinken. „Wir sind mit Anna und Zana befreundet und helfen auch beim Schneiden, bei der Lese und beim Abfüllen. Wir kennen also den kompletten Herstellungs­prozess.“