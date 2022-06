10.000 Euro für Asfinag-Posten? Hofer als Zeuge vor Gericht

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird Bestechlichkeit vorgeworfen, seine einstige „rechte Hand“ in der FPÖ, Norbert Hofer, soll dazu heute Stellung beziehen. „Die Presse“ berichtet live.

Am 17. Mai 2019 wurde das „Ibiza-Video“ publik, das Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef sowie die damalige türkis-blaue Regierung zu Fall bringen sollte. Es folgten Neuwahlen und die Aufnahme zahlreicher Ermittlungsstränge der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Einer davon betrifft die Vereine im Dunstkreis der freiheitlichen Partei, darunter „Austria in Motion“. An diesen Verein sollen (unter anderem) 10.000 Euro des Unternehmers Siegfried Stieglitz geflossen sein - der WKStA zufolge, um sich so einen Aufsichtsratsposten bei der Asfinag zu kaufen.

Falsche, weil „konstruierte Vorwürfe“ nennt Stieglitz die Anschuldigungen. Auch, dass er Strache zu seiner Geburtstagsfeier nach Dubai sowie in den Wiener Palazzo-Palast eingeladen habe, sei nichts Unrechtes, bestehe doch seit 2011 eine „herzliche“ Freundschaft. Strache bestreitet ebenfalls, sich derart bestechen haben zu lassen - Stieglitz sei für den Aufsichtsratsposten geeignet gewesen, er selbst habe diesbezüglich keine Entscheidungsbefugnis („Ich bin kein Wunderwuzzi“). Und: Den Einladungen sei er nicht gefolgt. Dennoch müssen sich beide derzeit vor Gericht verantworten; freilich bei aufrechter Unschuldsvermutung.

Wie die Bestellung nun tatsächlich zustande gekommen ist, darüber soll heute, Freitag, Norbert Hofer (FPÖ) Auskunft geben. Der Dritte Nationalratspräsident war im März 2018, als Stieglitz den Posten bekam, Infrastrukturminister und zeichnete neben den Aufsichtsräten der Asfinag auch für jene der ÖBB zuständig. Detail am Rande: Hofer sah sich in der Causa, in der er nun als Zeuge aussagt, einst mit Ermittlungen gegen seine Person konfrontiert. Im Jänner wurden sie aber eingestellt.

Der Hintergrund: Strache, Stieglitz und Hofer trafen sich im Sommer 2017 in Wien, um einen Bus zu besichtigen, den Stieglitz der FPÖ für den anrollenden Nationalratswahlkampf anbot - zunächst kostenfrei, im Nachhinein verlangte er dann aber doch Miete dafür. Letztere, 10.000 Euro, will er später an „Austria in Motion“ in mehreren Tranchen rücküberwiesen haben, um nicht in Verdacht einer freiheitlichen Punzierung zu kommen. Die WKStA glaubt diese Version nicht, sondern ortet vielmehr verdeckte Parteienfinanzierung und „Postenschacher“. Letzteres deshalb, weil die drei Männer bei jenem Treffen auch über mögliche Posten für Stieglitz im Falle einer FPÖ-Regierungsbeteiligung gesprochen haben.

Ebenfalls anrüchig finden es die Oberstaatsanwälte Silvia Thaller und Bernhard Weratschnig, dass nicht nur Strache, sondern auch Hofer zu Stieglitz' 50er-Feier nach Dubai eingeladen wurde - obgleich Hofer sein Kommen (weit schneller als Strache) aus Gründen der „Compliance“ absagte.

Unumstritten hingegen ist: Sollte es zu einer Verurteilung wegen Bestechlichkeit (Strache) oder Bestechung (Stieglitz) kommen, so droht eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren.

Der Liveticker zum Mitlesen: