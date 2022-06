Digital Divide als soziologisches Phänomen

Bildung. Digital Divide sollte in unserer Gesellschaft minimiert werden. Die Ferdinand Porsche FernFH zielt in diese Richtung.

Digital Divide, also die Kluft zwischen denjenigen, die Zugang zu digitalen Technologien haben, und jenen, die ihn nicht haben, hat sich in den letzten Jahren immer weiter vergrößert. Der Gap beginnt bereits in der Grundausbildung zu wachsen und nicht erst beim Eintritt in den tertiären Bildungssektor – also in die Fachhochschule oder Universität. Aber es gibt eine Hochschule, die aktiv daran arbeitet, den Digital Divide zu reduzieren: die Ferdinand Porsche FernFH.

Seit über zwei Jahren hat sich trotz der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Digitalisierungsschub die Kluft nicht verringert. Covid-19 hat den Turbo weiter angekurbelt und den Gap stärker und tiefer denn je wachsen lassen. Wir alle mussten lernen, wie aus einem bisschen Online & Remote Work und vor allem im Bildungsbereich aus einem bisschen Online Learning sehr rasch ausschließlich Online & Remote Work und Online Learning wurde. Der Benefit daraus war und ist nach wie vor: Lernen und Arbeiten ist von überall aus möglich. Das betrifft nicht jeden Studien- und Arbeitsbereich, allerdings sind wir um die Erkenntnis reicher, dass vieles online funktioniert, wovon wir die längste Zeit dachten, dass das nicht geht. Dieser Trend wird sich zumindest teilweise fortsetzen.

Viele Hochschulen mussten sich neu ausrichten, da der Notfallplan sehr schnell zum Business Modell für hybride Lehre geworden ist. Voraussetzungen dafür sind entwickelte, getestete und verbesserte Studienprogramme und Mitarbeiter_innen und Lehrende, die in der Online Lehre aus- und weitergebildet wurden und das braucht Zeit.

Ist Präsenzlehre die Lösung?

In einer Welt, in der vieles remote ist, kehrt langsam die Präsenzlehre wieder zurück. Was aber nach wie vor besteht, sind große Unterschiede zwischen Studierenden im Hinblick auf digitale Ungleichheiten. Fernunterrichtsformen werden auch nach der Pandemie in der einen oder anderen Form weiterbestehen und wir werden vielleicht nie wieder zu den Ausgangsniveaus vor der Pandemie zurückkehren. Das gibt den Hochschulen im Rückkehrschluss die Aufgabe, den Digital Divide aktiv zu verringern. Akademische Bildung und Weiterbildung werden sich in Zukunft noch stärker auf Remote Technologies und Digitale Netzwerke verlassen.

Das bedeutet einerseits, dass die Verfügbarkeit von digitalen Vorteilen (Equipment, Netzzugang) gesteigert werden muss, aber andererseits auch die Suche nach Innovationen: technisch, methodisch und didaktisch. Immer mit dem Ziel, einen barrierearmen, einfachen Zugang für alle zu ermöglichen – also anyone, anywhere und anytime.

Die Ferdinand Porsche FernFH ist Pionierin im Blended Learning und die erste Fernfachhochschule Österreichs. Seit mehr als 15 Jahren werden hybride, digitale Lehr- und Lernformen entwickelt und weiterentwickelt. Viele Schritte, die andere Hochschulen in den letzten zwei Jahren erst gehen mussten, sind an der Ferdinand Porsche FernFH bereits im Laufe der letzten 15 Jahre passiert.

Die Ferdinand Porsche FernFH als Hochschule sieht es in ihrer Verantwortung, mit entsprechenden didaktisch, methodisch und organisatorisch gestalteten Studienbedingungen, Lern- und Lehrformen individuelle und strukturelle Bildungsbarrieren abzubauen. Damit soll im tertiären Bereich Chancengleichheit für alle Bildungswilligen hergestellt werden – das betrifft natürlich auch den Digital Divide.

Die Ferdinand Porsche FernFH bietet mit ihren Fernstudien in den Bereichen Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsinformatik und Aging Services Management eine flexible Möglichkeit, zu studieren.

