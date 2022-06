Mehr Sicherheit im Online-Business.

Wir bewegen uns zunehmend in einer digitalen Welt. Dementsprechend ist die digitale Identität essenziell. So wie wir in der realen Wirklichkeit die Person eindeutig identifizieren können – ein Ausweis und der Fotoabgleich mit der Person, die vor mir steht, reichen dazu – gilt dieser Anspruch auch im Digitalen. Durch die rasche Digitalisierung, die durch die Covid-Pandemie eine Beschleunigung erfahren hat, hat die digitale Identifikation an Bedeutung gewonnen.

Eindeutige Identitäten

„Aus dem dringenden Bedarf sind viele verschiedene Identifikationsmethoden und -verfahren von verschiedenen Anbietern entstanden. Dadurch stehen wir zurzeit vor einem Vielfalts­dilemma“, sagt Christoph Mammerler, Business Development Director DACH bei CRIF. Die Beispiele sind bekannt: Es gibt Tools, die einen physischen Abgleich digital abbilden oder mittels Video-Chat, Ausweiserkennung und mittels Handykamera die „echte“ Person verifizieren. „Aus diesen sogenannten phygitalen Identifikationsverfahren haben wir uns in eine digitale Identifizierbarkeit hin entwickelt.“ Die Vision der Zukunft muss sein, dass, egal in welchen Welten wir uns bewegen, die Identität der Person eindeutig, sicher und einfach feststellbar ist. Einfach darum, da es die Online-Konsument:innen gewöhnt sind, sich frei und userfreundlich in der Online-Welt zu bewegen.

„Dass sie für diese Usability oftmals einen hohen Preis zahlen – über Single-Sign-on mit meinem Social-Media-Account registriert und mein Userverhalten kennen mehr Leute, als mir lieb ist – diese Awareness ist in der Bevölkerung noch nicht da“, weiß Mammerler. Das wird aber zunehmend ein Thema und darum braucht es sichere, transparente und vor allem datensparende Wege.

Die Qual der Wahl

Dem Thema Sicherheit kommt entsprechend eine tragende Rolle zu. „Die Schwierigkeit ist die Qual der Auswahl. Die digitale Identität eindeutig festzustellen, bringt im Online-Business nicht nur mehr Sicherheit gegen Onlinebetrug, vielmehr bedingen manche Geschäftsprozesse die rechtskonforme Identifizierung, wenn es sich beispielsweise um den Abschluss einer Online-Versicherung oder eines Handyvertrags handelt, wie auch bei der Eröffnung eines Online-Bankkontos“, erklärt Mammerler weiter. Es gibt allerdings nicht die eine Methode, die für alle Konsument:innen die eine richtige ist. Dafür sind bereits zu viele unterschiedliche Verfahren im Umlauf und je nach Sicherheitsstufe mehr oder weniger sinnvoll bzw. notwendig.

Alles aus einer Hand

CRIF gibt dieser Vielfalt der Wege eine „Bühne“ und vereint die verschiedensten Identifikationsmöglichkeiten auf einer Plattform. „Dieser PaaS-Ansatz macht es den Unternehmen – sprich den Händler:innen und den Konsument:innen – maximal einfach und convenient: Als Identification Service Provider bietet CRIF über die Plattform die Vielzahl von Identifikationsmethoden an, die je nach Anforderung entlang der Customer Journey maßgeschneidert eingesetzt werden“, so der Experte von CRIF. „Somit bietet der/die Onlinehändler:in die notwendige Auswahl und hat mit uns den Überblick über die Must-haves der Identifikations-Branche.“ Und das über Landesgrenzen hinweg, im deutschsprachigen Raum und auch in Europa.

www.crif.at