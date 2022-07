Unter den Platanen

Über den neuen, alten Wert der Stadtbäume.

Stieg man bisher an heißen Tagen am Wangari-Maathai-Hari-Platz aus der U-Bahn, traf einen fast der Hitzschlag. Den Platz als solchen zu nutzen war keine Option: Man schaute, dass man die Betonwüste schnell hinter sich ließ. Nun sitzen an einem Hitzetag Leute auf den Bänken und schauen nicht aus, als würden sie dazu genötigt.

Der Unterschied: einige Bäume und 800.000 Euro. Platanen, um genau zu sein, und zwar 25 bis 30 Jahre alte Exemplare. Tausend Quadratmeter der gefühlt erst vorgestern frisch asphaltierten Plätze wurden dafür in der Seestadt wieder aufgerissen. Eine teure Lektion, denn: Bäume sind nicht nur Kosmetik, auf die man verzichten kann. Sie gestalten einen Platz wie die Architektur ringsum. Mitunter sind sie sogar Namensgeber, wie beim Boulevard Unter den Linden in Berlin.

In der Seestadt hat man, gute Idee, auf Frauennamen gesetzt. Vielleicht sollte man in Zukunft auch den Wert der Stadtbäume bei der Namensgebung bedenken.