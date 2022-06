SPÖ und Neos fordern Kinderbetreuungsbonus für Niederösterreich

Familien und Alleinerziehenden sollen mindestens 50 Euro pro Kind und Monat für Nachmittagsbetreuung in Landeskindergärten refundiert werden.

SPÖ und Neos fordern einen niederösterreichischen Kinderbetreuungsbonus, um die Teuerung abzufedern. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag wurde für die Landtagssitzung nächsten Mittwoch angekündigt.

Familien und Alleinerziehenden soll demnach der landesgesetzlich vorgeschriebene Betrag von mindestens 50 Euro pro Kind und Monat für Nachmittagsbetreuung in Landeskindergärten refundiert werden. Das wären 600 Euro für das Jahr 2022/23 pro Kind, wurde am Donnerstag in einer Aussendung erläutert.

Bei rund 34.000 Kindern in ganztägiger Betreuung ergibt das laut SPNÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller Mehrkosten von um die 20 Millionen Euro für das Land. Neos-Landessprecherin Indra Collini betonte, dass vor allem Familien von der aktuellen Teuerungswelle "massiv betroffen" seien, und forderte rasches Handeln zur Entlastung.

