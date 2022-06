EZB leitet Zinswende ein

(c) imago images/Political-Moments (via www.imago-images.de)

Die Europäische Zentralbank (EZB) beendet ihre milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe mit 1. Juli. Im Juli soll zudem eine Leitzinsanhebung um 0,25 Punkte erfolgen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) beendet ihre milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe mit 1. Juli und macht damit den Weg frei für die erste Zinserhöhung im Euroraum seit elf Jahren. Das beschloss der EZB-Rat am Donnerstag bei seiner auswärtigen Sitzung in Amsterdam, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Dies gilt als Vorstufe einer Zinserhöhung, die dann ab Juli folgen dürfte.

Der Leitzins liegt derzeit bei 0,0 Prozent, der Einlagezins für Banken bei minus 0,5 Prozent. Im Juli soll eine Anhebung um 0,25 Punkte erfolgen. Im September dürfte dann nachgelegt werden.

(APA)