Mitreden bei Corona: Brauchen wir die Quarantäne noch?

Das Ende der Isolationspflicht für Infizierte rückt näher. Soll das Coronavirus wie eine Grippe behandelt werden? Oder ist es dafür noch zu früh? Diskutieren Sie mit beim Pandemiemanagement!

Gehört die Corona-Quarantäne schon bald der Vergangenheit an? Im Epidemiegesetz wird jedenfalls ein Passus eingefügt, der es dem Gesundheitsminister ermöglicht, alternativ allgemeine Verkehrsbeschränkungen einzuführen. In den Erläuterungen dazu heißt es, die Omikron-Variante habe gezeigt, dass bei vorwiegend milden Krankheitsverläufen auch „Verkehrsbeschränkungen" ein taugliches Mittel sein können, um die Verbreitung einzudämmen. Das heißt, der oder die Infizierte muss nicht mehr daheim bleiben, sondern darf sich unter bestimmten Auflagen in der Öffentlichkeit bewegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sagte dazu diese Woche zwar nichts konkretes, er meinte aber, man müsse lernen, mit Covid zu leben: „Das Virus ist gekommen, um zu bleiben." Die Impfung hebt er als Mittel der Wahl hervor, um bevorstehende Wellen gut zu bewältigen. Auch die Maskenpflicht könnte aber im Herbst wieder ein Comeback feiern.

Doch brauchen wir wirklich noch eine Quarantäne? Da scheiden sich die Geister. Mancherorts wurde sie bereits abgeschafft, in Österreich wurden die Bestimmungen gelockert. Bereits Mitte April sprach sich der neue Tiroler Ärztekammerpräsident, Stefan Kastner, gegen die Quarantäne aus. Nach jetzigem Stand, wo keine Überlastung der Spitäler in Sicht ist, sei diese nicht mehr notwendig, erklärte er. Der Chef der Bundesärztekammer, Thomas Szekeres, sprach sich weiterhin dafür aus.

Die Lage ist nach wie vor entspannt, die Masken sind vielerorts gefallen. Doch die Corona-Zahlen steigen wieder und eine neue Variante ist auf dem Vormarsch. Ein allzu großer Grund zur Sorge besteht wegen dieser leichten Zunahme an Neuinfektionen vorerst dennoch nicht, schreibt Köksal Baltaci in einer Analyse. Er meint aber auch: „Die unmittelbarste Folge der derzeit steigenden Zahlen in Österreich dürfte jedenfalls eine Diskussion über die baldige Rückkehr der Maskenpflicht in Geschäften des täglichen Bedarfs und öffentlichen Verkehrsmitteln sein. Und das nur zwei Wochen nach deren Aufhebung."

Sichtlich unzufrieden ist Kolumnistin Rosemarie Schweiger mit dem Pandemiemanagement in Österreich. Sie meint: „Die Regierung hat angekündigt, sich diesmal besser auf den Pandemie-Herbst vorzubereiten als in den zwei Jahren zuvor. Gute Idee. Der Gesundheitsminister könnte damit anfangen, in den Beraterstäben Leute zu installieren, die mit etwas weniger Herablassung auf das Volk blicken."

Diskutieren Sie mit: Soll die Quarantäne gänzlich aufgehoben werden? Sind die aktuellen Corona-Maßnahmen noch sinnvoll? Und: Wie groß ist die Gefahr, die heuer von Corona ausgeht?