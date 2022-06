Die geschrumpfte Lange Nacht der Kirchen

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

In Wien nehmen zahlreiche Kirchen wie die Karlskirche (Bild) an der Langen Nacht teil

Nur 300 statt wie früher bis zu 800 Kirchen nehmen am Freitagabend an der ökumenischen Langen Nacht teil, die erstmals wieder ohne Corona-Auflagen stattfindet.

Man hat sich auf den Ausdruck „schöpferische Pause“ geeinigt: Eine solche legen heuer Hunderte Pfarren in vier Bundesländern ein – und lassen diesmal die Lange Nacht der Kirchen aus.

Weshalb diese (ökumenische) Kirchen-Nacht am Freitagabend (10. Juni) zwar nach wie vor lang – aber doch relativ klein geworden ist: Nur 300 (statt wie früher bis zu 800) Kirchen beteiligen sich diesmal mit diversen Programmpunkten von Konzerten bis Führungen – und zwar in Wien, Nieder-, Oberösterreich, dem Burgenland und Tirol. In den übrigen Bundesländern sucht man die Lange Nacht, vor der Pandemie durchaus ein Publikumsmagnet, heuer vergeblich.