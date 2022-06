Eine Kult-Karriere am Scheideweg

ÖFB-Star in Erklärungsnot

Martin Hinteregger war die Antithese zum modernen Fußballgeschäft und gerade deshalb ein Publikumsliebling. Nun bringen ihn ein Hobbyturnier und ein rechtsextremer Geschäftspartner in seiner Kärntner Heimat in Bedrängnis.

Wien. Der Österreichische Fußball-Bund wusste Donnerstagabend noch nicht, wie er die Causa Hinteregger handhaben soll. Ob Eintracht Frankfurt, also jener Fußballklub, der sich in Deutschland mit am deutlichsten gegen Rechtsextremismus positioniert, weiter mit seinem österreichischen Verteidiger zusammenarbeiten kann, ist allerdings mehr als fraglich.

Denn Martin Hinteregger, ÖFB-Teamverteidiger und Frankfurt-Profi, wurde am Donnerstag zu einer Stellungnahme gezwungen. Der Hintergrund: Einer Recherche des Wiener Bloggers Michael Bonvalot zufolge hat der 29-Jährige den „Hinti Cup“, ein viertägiges Fußball- und Musikfest in seiner Kärntner Heimat Sirnitz, gemeinsam mit dem ehemaligen Grazer FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl organisiert.