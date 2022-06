Auch ein George Orwell hat Rosen gepflanzt

(c) IMAGO/imagebroker (IMAGO/imageBROKER/FLPA / Konrad Borkowski)

In diesem abgelegenen Bauernhaus auf der schottischen Isle of Jura schrieb George Orwell den Roman "1984" - und pflegte seinen Garten.

Fühlen Sie sich auch zerrissen angesichts von Krieg und blühender Natur? Dann könnte Ihnen ein wundervolles neues Buch helfen.

Wie können Krieg und Sommerfreuden in einem Geist zusammenleben? Flüchtlinge, die sich hier einen provisorischen Alltag aufbauen müssen, erzählen vom Gefühl der Zerrissenheit: drüben die Bomben, hier friedlicher Alltag, jetzt auch noch mit blühender Natur. Sie fragen sich: Wie viel Normalität, wie viel kleine Freuden dürfen sie sich erlauben? Und so manche Österreicherin, so mancher Österreicher wird vielleicht selbst etwas von dieser Zerrissenheit fühlen.

Wer dieses Gefühl kennt, außerdem die Natur mindestens so liebt wie die Literatur, der muss fast in die Buchhandlung eilen, wenn nächste Woche ein neues Buch dort liegt.