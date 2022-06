"Padel kann durch die Decke gehen"

Wien ist bis Sonntag Schauplatz der World Padel Tour. Organisator Herwig Straka glaubt fest an den Durchbruch als Weltsportart und nimmt dafür 2022 auch rote Zahlen in Kauf.

Herwig Straka mag keine halben Sachen. Als er mit seiner Eventagentur den Zuschlag zur Ausrichtung eines Turniers der World Padel Tour bekam, verfolgte der Steirer sogleich große Visionen. Bei der Suche nach einem würdigen Rahmen wurde er in Kagran fündig. In den Herbst- und Wintermonaten ist die Steffl-Arena Heimstätte der Eishockey-Cracks der Vienna Capitals. Nun schlagen dort noch bis Sonntag die besten Padel-Spielerinnen und -spieler der Welt auf.

Padel ist eine Mischform aus Tennis und Squash und die am schnellsten wachsende Sportart der Welt. In Österreich mag sie mit rund 100 Courts und 8000 Aktiven zwar noch in den Kinderschuhen stecken, Straka ist von ihrem ungeheuren Potenzial aber überzeugt. „Ich sehe nichts, was gegen den weiteren Boom dieser Sportart spricht.“