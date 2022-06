Sinkos Musiksalon #1: Ist L'Orfeo die erste Oper der Musikgeschichte?

In seinem neuen Podcast erklärt uns Wilhelm Sinkovicz die Geheimnisse der Klassikwelt. Zum Auftakt geht es um "L'Orfeo", jene Oper von Monteverdi, die am 11. Juni an der Staatsoper Premiere hat. Sinkovicz sagt, wieso sie die erste Oper der Musikgeschichte ist und warum auch wieder nicht. Mit vielen Musikbeispielen.

Über den neuen Podcast: "Presse"-Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz präsentiert seine Lieblingsaufnahmen und lädt uns ein, mit ihm in seiner Klassiksammlung zu wühlen und einzudringen in die Geheimnisse von Mozart, Bach, Beethoven und anderen. Ein Podcast für Kenner und Neulinge. Ab sofort jeden Donnerstag auf der Webseite der "Presse" und überall, wo es Podcasts gibt.

Produktion: Wilhelm Sinkovicz/www.sinkothek.at

Audio-Finish: Georg Gfrerer/ www.audio-funnel.com.

Redaktion/Konzeption: Anna Wallner

Grafik: David Jablonski. Mehr Podcasts der „Presse“ unter DiePresse.com/Podcast