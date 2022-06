US-Polizeibeamter nach Tötung eines jungen Schwarzen angeklagt

Patrick Lyoya war am 4. April bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Dies sei nicht durch das Argument der Selbstverteidigung zu rechtfertigen, befindet die Staatsanwaltschaft.

Gut zwei Monate nach der Tötung eines jungen Schwarzen bei einer Verkehrskontrolle in den USA ist der verantwortliche weiße Beamte angeklagt worden. Dem Polizisten Christopher S. wird nach dem Recht des US-Staates Michigan Mord zweiten Grades vorgeworfen, was maximal mit lebenslänglicher Haft bestraft werden kann, wie der zuständige Staatsanwalt Christopher Becker am Donnerstag erklärte.

Der Polizist hatte Patrick Lyoya, der mit seiner Familie einst aus dem Kongo geflohen und in die Vereinigten Staaten gekommen war, am 4. April im Streit nach einer Verkehrskontrolle in der Stadt Grand Rapids erschossen. Der Beamte hatte den 26-Jährigen zunächst wegen einer Unregelmäßigkeit an dessen Nummernschild angehalten.

Die beiden gerieten dann in eine körperliche Auseinandersetzung, an dessen Ende der Polizist Lyoya von hinten in den Kopf schoss, während dieser unter ihm am Boden lag. Dies ging aus Videoaufnahmen der Szene hervor, die die Polizei nach dem Vorfall veröffentlichte. Nach Angaben der Polizei wurde bei Lyoya keine Waffe gefunden.

Ein Anwalt von Lyoyas Familie, Ben Crump, begrüßte die Entscheidung, den Polizisten anzuklagen, als "entscheidenden Schritt in die richtige Richtung". Der Beamte müsse "für seine Entscheidung, den unbewaffneten Patrick zu verfolgen und ihm letztlich in den Hinterkopf zu schießen und ihn zu töten, zur Rechenschaft gezogen werden - und das für nichts weiter als eine Verkehrskontrolle", erklärte Crump über Twitter.

Erinnerungen an vergangene Fälle

In den USA kommt es in trauriger Regelmäßigkeit zu tödlichen Polizeieinsätzen ähnlicher Art. In Erinnerung ist besonders der Fall von George Floyd: Im Mai 2020 war der Afroamerikaner bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Der weiße Beamte Derek Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Der Fall führte damals zu landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus.

(APA/dpa)