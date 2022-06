Mit Regulatorik sind Klimaziele nicht erreichbar

Im Gespräch. Nachhaltigkeit ist angesichts des Klimawandels das Gebot der Stunde. Der zentrale Hebel für sie sind Innovation und Kreativität, so Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, und WU-Professor Werner Hoffmann.

Die Zeichen stehen auf Wachstum, allerdings nicht nur im positiven Sinne: Die CO 2 -Emissionen der österreichischen Industrie sind 2021 nach vorläufigen Berechnungen der EU-Kommission wieder deutlich auf 30,3 Mio. Tonnen gestiegen – ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Grund dürfte die stabile wirtschaftliche Entwicklung letztes Jahr und die Rückkehr der Industrie zum Normalbetrieb gewesen sein.

Diese Entwicklung sehen nicht nur Demonstranten der „Fridays for Future“-Bewegung kritisch, sondern auch zwei heimische Wirtschaftswissenschaftler: Christoph Badelt, ehemaliger Wifo-Chef und Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, aktueller Präsident des Fiskalrats und Werner Hoffmann, Partner bei EY-Parthenon und Leiter des Instituts für Strategisches Management der Wirtschaftsuniversität Wien. Beide haben sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit im ökonomischen Kontext auseinandergesetzt und einen ausführlichen Point of View „Nachhaltigkeit als Managementprinzip“ verfasst, der Anfang Juni via Livestream präsentiert wurde. Laut Badelt seien die Entwicklungen zwar erwartbar gewesen, immerhin war das Jahr 2020 stark von der Pandemie beeinflusst, aber dennoch enttäuschend. „Wir stehen auch in Österreich vor veritablen Umweltproblemen. Der Lebensstil, den wir hierzulande pflegen, lässt sich nicht auf die ganze Welt übertragen. Dafür gibt es weltweit nicht genug Ressourcen“, so der ehemalige Wifo-Chef. Ein ungebremster Klimawandel wird nicht nur fatale Folgen für künftige Generationen haben, sondern setzt auch Unternehmen bedrohlichen Risiken aus.

Nachhaltigkeit ist also das Gebot der Stunde. Wie diese erreicht werden soll, sei aber in vielen Fällen noch offen, so die Experten. Laut Hoffmann werde aktuell versucht, vieles über die regulatorischen Rahmenbedingungen zu erwirken. „Über Regulatorik allein werden wir die Nachhaltigkeits- und Klimaziele aber sicher nicht erreichen“, ist er sich sicher. Viel wichtiger sei es, das richtige Umfeld für Innovation zu schaffen: „In Zukunft kann profitables Wachstum nur durch nachhaltige Geschäftspraktiken, Produkte und Geschäftsmodelle erzielt und legitimiert werden. Der zentrale Hebel für Nachhaltigkeit ist Innovation, nicht Regulatorik.“

Werner Hoffmann (c) Die Presse/Clemens Fabry

Zu den Personen Christoph Badelt, ehemaliger Wifo-Chef und Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, ist aktuell Präsident des Fiskalrats. Werner Hoffmann ist Partner bei EY-Parthenon und Leiter des Instituts für Strategisches Management an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Der Weg zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und damit zu einem nachhaltigen Wirtschaften müsse primär über technologischen Fortschritt und Geschäftsmodellinnovationen beschritten werden. Nur durch nachhaltige Geschäftspraktiken, Produkte und Geschäftsmodelle kann in Zukunft profitables Wachstum erzielt und legitimiert werden. Hoffmann führt dazu weiter aus: „Was wir dringend benötigen, ist eine Welle der Kreativität und Innovation, die es ermöglicht, dass eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung und Wachstum von Unternehmen zum Vorteil und unter aktiver Einbindung aller relevanten Stakeholder bei Entkoppelung vom Verbrauch nicht nachwachsender Rohstoffe und Emissionen möglich wird. Zu vermeiden gilt es, dass die aufkeimende Innovationsdynamik durch eine überbordende Regulierungsflut und Bürokratisierungswelle erstickt wird.“

Klar ist in diesem Zusammenhang auch: Diese Innovation wird Geld kosten – und zwar mindestens 170 Milliarden Euro bis 2030 allein in Österreich. Daraus ergibt sich laut Badelt ein jährliches Investitionsvolumen von 16 bis 17 Milliarden Euro. Ein hoher Kapitalbedarf zur Reduktion der eigenen Treibhausgas-Emissionen für viele Unternehmen ist die Folge. Der Ökonom sieht damit auch große Chancen für den Standort Österreich verbunden. Denn Betriebe können auch positiv betroffen sein, wenn sie (Investitions-)Güter herstellen, die andere Wirtschaftssubjekte bei ihren klimabedingten Verhaltensänderungen in der Produktion oder im Konsum brauchen. Dabei ist insbesondere an die öffentlichen Investitionen zu denken, die für österreichische Unternehmen beträchtliche Auftragschancen mit sich bringen werden.