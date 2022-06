Facelifting für's Fabios

Das Fabios hat eine Harry’s Bar, ich eine quere Lasagne, und alle haben guten Fisch.

Das Fabios ist die Madonna unter den Wiener Spitzenrestaurants: Verlässlich alle zehn Jahre erfindet Lebensgas­tronom Fabio Giacobello sich und sein gleichnamiges Restaurant neu wie einst die Sängerin. Kaum ein anderes Lokal hält so beständig seinen Status als Szenelokal mit großer Küche, in dem Reservierungen unerlässlich sind und die Gäste wesentlich besser als ihr Ruf. Denn entgegen den schlichten Vorurteilen handelt es sich bei den Fabios-Gästen seltener um Kohlmarkt-Russen denn um Wiener Unternehmer, die dem Lokal und seinem Patron die Treue halten. Aber zurück zur Neuer­findung. Der Barbereich wurde völlig neu gestaltet. Wo früher der mehr oder weniger nächtliche Charme mit dunkler Bar und dazugehörigen Gesprächen herrschte, bietet das Fabios vorn nun einen Mailänder 60er-Retrostil, eine Mischung aus Harry’s Bar und nobler Motorjacht. Soll heißen: Wir werden älter, Nachtlokale waren einmal. Im Restaurantbereich werden Logen und Polsterei noch neu bezogen, schallschluckende Elemente wollen ein Defizit beheben: die Lautstärke.

Da mutiert jeder Esser zum kleinen Oligarchen. Christine Pichler

Das Wichtigste jedoch: Koch Christoph Brunnhuber und der Italiener, wie Fabio im Bermudadreieck für Gourmets genannt wird, entwickelten neue Gerichte, zwei Pasta-Varianten haben definitiv das Potenzial, zu echten Klassikern des Restaurants zu werden. Am überraschendsten entpuppt sich die Lasagne, die im Querschnitt serviert wird, dadurch eine unglaubliche Leichtigkeit erreicht und nicht durch die üblichen Schichten gedrückt wird. Geschmacklich wurde sie dank Bolognese-Ragout und Fleischfonds in eine eigene Aromakategorie gehoben. Das gilt auch für ein intensives Safran-Risotto, das von einem Carpaccio aus rohen Garnelen bedeckt wird: Da mutiert jeder Esser zum kleinen Oligarchen. Brunnhubers größte Stärke ist die verlässliche und feine Zubereitung von Fischen: Das Heilbutt-Filet serviert er mit Erbsencreme und gerösteten Pilzen, den Branzino mit wilden Spargeln, Algen und gestampften Kartoffeln. Die Hühnerbrust ist zwar mediterran, aber nicht mehr sehr italienisch, sie wird von Couscous und Granatapfelkernen umgarnt. Das gute alte Fabios wurde wieder ein bisschen besser, Facelifting, wie manche Gäste meinen, inklusive. Die Umbauarbeiten alle zehn Jahre haben wohl auch einen anderen Grund: Die Gäste müssen immer wieder spüren, wie es ohne Italiener in Wien wäre. Ärmer.

Info: Fabios Bar, Tuchlauben 4–6, 1010 Wien,Tel.: +43 (0)1/532 22 22, Mo–Sa: 9–1 Uhr.

Frühstück: 9–12 Uhr. Küche: 12–23 Uhr.

("Die Presse Schaufenster" vom 1o.06.2022)