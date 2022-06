Fernwärme: Brunner kritisiert Vorgehen in Wien

Der Finanzminister verweist auf die Maßnahmen des Bundes im Bereich der Energiekosten. Die Stadt will Anfang kommender Woche Details zu dem angekündigten Unterstützungspaket präsentieren.

Das Vorhaben der Fernwärme Wien, ihre Tarife um 92 Prozent zu erhöhen, schlägt weiter Wellen. Nachdem der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstagabend ein Unterstützungspaket für Kunden angekündigt hatte, kritisiert nun Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die geplante Preiserhöhung und das Vorgehen der Stadt. Der Kampf gegen Teuerung könne nicht nur Aufgabe der Bundesregierung sein. "Hier sind alle politischen Entscheidungsträger gefordert, auch die Wiener Stadtregierung", befand er.

"Der Staat, staatsnahe Unternehmen und selbstverständlich auch eine Stadt und ihre Unternehmen sollten nicht an der Krise profitieren", hielt Brunner fest: "Wir haben im Bund im Bereich der Energiekosten bereits Maßnahmen im Ausmaß von 4 Milliarden Euro gesetzt, um die Auswirkungen abzufedern."

Lob für Verbund

Positiv hervorzuheben sei auch der Verbund, erklärte Brunner. Dieser habe Rechnungen für Kunden für zwei bzw. vier Monate ausgesetzt. Übermäßige Gewinne würden durch eine Sonderdividende an den Staat zurückgeben.

"Wir können damit wiederum die dringend notwendigen Entlastungen finanzieren. Das zeigt, dass es bei gutem Willen Möglichkeiten für Unternehmen gibt, die Menschen in der aktuellen Situation zu entlasten, vor allem wenn Unternehmen in hundertprozentigem Besitz einer Gebietskörperschaft sind, wie die Wien Energie“, meinte Brunner. Der Minister verwies auch darauf, dass in anderen Bundesländern die Preise der Fernwärme bei weitem nicht so stark wie in der Bundeshauptstadt steigen würden, sondern teilweise nur im niedrigen zweistelligen Prozentbereich - etwa in Tirol.

Ludwig: „Drohende Mehrbelastung abfedern"

Die Wien Energie hat angekündigt, die Preise für Fernwärme um 92 Prozent erhöhen zu wollen. Das Unternehmen hat einen Antrag auf Anpassung des amtlichen Preisbescheids gestellt. Dieser wird nun von der Stadt bzw. der Behörde geprüft. Die Maßnahme sorgte für großen Unmut nicht nur bei der Opposition, sondern auch bei der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft.

Bürgermeister Ludwig hat am Donnerstag auf bereits vor einiger Zeit präsentierte Energieunterstützungspaket verwiesen, mit dem Bezieherinnen und Bezieher mit geringerem Einkommen entlastet werden sollen. Darüber hinaus wird es aber auch weitere Unterstützungsschritte geben, um die "drohende Mehrbelastung" abzufedern. "Wir werden Maßnahmen setzen, um die Erhöhung der Preise für die Kundinnen und Kunden deutlich abzufedern", versprach Ludwig. Details dazu sollen Anfang kommender Woche präsentiert werden.

Nepp kritisiert Ludwig

Die Wiener FPÖ verspricht sich davon wenig. "Die von Bürgermeister Ludwig angekündigten Unterstützungen gegen die Verdoppelung der Fernwärmepreise sind ein Riesenbluff", zeigte sich deren Parteichef Dominik Nepp am Freitag überzeugt. Er fordert Ludwig auf, die Preiserhöhung zu stoppen.

(APA)