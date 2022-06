MicroLearnings: Schlüssel zur lernenden Organisation

Mit der KnowledgeFox-App am Smartphone lässt sich das Lernen einfach in den Alltag integrieren. Die Vorteile: kleine Einheiten, individuell angepasste Wiederholungen und ein unterhaltsames, ­interaktives Lernerlebnis.

IT. Lern-App-Spezialist KnowledgeFox steht für nachweislich wirksame, nachhaltige Wissensvermittlung und motiviert Anwender:innen mit interaktiven Lernerlebnissen.

„MicroLearning“, die gezielte, digitale Wissensvermittlung auf Basis fundierter neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, ist das Spezialgebiet der KnowledgeFox GmbH. Die Trainings-App stellt die Motivation der Nutzer:innen in den Mittelpunkt und überzeugt durch das Zusammenspiel perfekt aufeinander abgestimmter Bausteine – insbesondere die Aufteilung in kleine Einheiten und individuell angepasste Wiederholungen – mit einem unterhaltsamen, interaktiven Lernerlebnis. Das Resultat: Begeisterte Mitarbeiter:innen, die Weiterbildung gern in ihren (Arbeits-)Alltag integrieren. KnowlegeFox-CEO Gregor Cholewa erklärt, wie Betriebe den wachsenden Schulungsbedarf auf digitalem Wege abdecken und warum erfolgreiches Lernen „Tun“ voraussetzt.

Sie beschäftigen sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit digitalem Lernen. Was begeistert Sie daran?

KnowledgeFox entstand als Spin-off aus einem Forschungsinstitut. Schon bevor das erste iPhone 2007 auf den Markt kam, galt unser Fokus der wissenschaftlichen Untersuchung von mobilem Lernen und seinen Potenzialen. Aus unseren Studienergebnissen entwickelten wir die auf wesentlichen Aspekten der Lernpsychologie und Gehirnforschung basierende Methodik des Microlearnings und waren 2004 die Ersten weltweit, die zu diesem Thema publizierten.

Seit rund 15 Jahren setzen wir diese Erkenntnisse in den zukunftsweisenden Produkten von KnowlegeFox in der Praxis um. Damals wie heute ist es unsere Mission, den Wissenserwerb in Organisationen – unabhängig vom Fachbereich oder der Branche – einfach und wirksam zu gestalten. Unsere langjährige, umfassende Erfahrung sowie unsere kontinuierlichen Forschungen erweisen sich hierbei als überaus hilfreich. Mehr als 300.000 Anwender:innen auf vier Kontinenten und 23 Ländern bestätigen den Erfolg.

Welche Veränderungen konnten Sie bei der Wissensvermittlung in den vergangenen Jahren feststellen und welche Rolle spielt MicroLearning dabei?

Die Art und Weise, Know-how aufzubauen und weiterzugeben, befindet sich im Wandel. Die Ursachen liegen einerseits im rasanten Fortschritt und den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen in allen Wirtschaftszweigen, die lebenslanges Lernen erfordern. Andererseits ergibt sich durch Pensionierungswellen und verstärkte Mitarbeiterfluktuation eine Dynamik des Arbeitsmarktes mit laufendem Schulungsbedarf. Spätestens seit dem Eintritt der „Digital Natives“ ins Berufsleben sind wir endgültig in der „digitalen Lernwelt“ angekommen. Die junge Generation sieht den Gebrauch von Smartphone und Co. als Selbstverständlichkeit – und dem müssen Betriebe entsprechen. Mit unserer KnowledgeFox-App im Branding der jeweiligen Firma steht dafür ein adäquates Tool zur Verfügung. Die Besonderheit von MicroLearning ist das didaktische Zusammenspiel unterschiedlicher, exakt aufeinander abgestimmter Bausteine. Dazu gehören kleine Einheiten mit Fragen, welche auf die folgende Auflösung und Erklärung neugierig machen. Der erprobte smarte Lernalgorithmus passt Wiederholungen dem individuellen Wissensstand und Lerntempo der User an. Interaktive Elemente und die flexible Nutzung selbst auf mobilen Endgeräten runden das wissenschaftlich fundierte Gesamtkonzept ab.

Gregor Cholewa erforschte als einer der Ersten die Methodik des MicroLearnings und gründete 2012 die KnowledgeFox GmbH. (c) Leya D Photograhpy

Stichwort „Digital Natives“: Wie holen Sie weniger digitalaffine Mitarbeitende ab? Und wie trägt MicroLearning zu einer effektiven Ausbildung der gesamten Belegschaft bei?

Durch die einfache, intuitive Handhabung der App gelingt es sofort, auch „Digital Immigrants“ einzubeziehen und zu begeistern. Das ist entscheidend, denn internes Wissen wächst und verändert sich mit rasender Geschwindigkeit – das Personal benötigt daher einen niederschwelligen Zugang zu relevanten und aktuellen Lerninhalten.

MicroLearning unterstützt bei der raschen Kommunikation, Vermittlung und Verinnerlichung der neuen Informationen. So lassen sich beispielsweise Pre- bzw. Onboarding, die Ausbildung von Fach- und Führungskräften oder Schulungen des Vertriebs sowie externer Partner erfolgreich digitalisieren. Darüber hinaus fördert es das für die nachhaltige Festigung von Know-how nötige Engagement, denn: „Um etwas zu lernen, muss man auch etwas tun.“

Etwas fürs Lernen zu tun, ist ein interessanter Ansatz. Was genau verstehen Sie darunter und wie motiviert ein Betrieb seine Mitarbeitenden, die Bildungsangebote zu nutzen?

Eine moderne Lernkultur erfordert die Selbstorganisation der Beschäftigten, die für ihre Fortbildung weitgehend eigenverantwortlich sind. Sie verwenden Smartphone, Tablet oder das Web, um die kurzen Einheiten ortsungebunden zu absolvieren, zu wiederholen, bei Bedarf zu unterbrechen und später fortzusetzen – und bestimmen damit ihr Tempo selbst. Zudem sorgen smarte Features, etwa Erinnerungen oder die Quiz-Funktion „KnowledgeMatch“, mit der sich Teammitglieder gegenseitig zum „Foxen“ herausfordern, für regelmäßige Nutzung und zufriedene Anwender:innen. Die integrierten Analyse-Tools bieten einen Überblick über das vorhandene Kursangebot, machen den Wissenszuwachs messbar und tragen so ebenfalls zur Motivation bei. Unsere Methodik gilt als „Enabler“, da sie den Mitarbeitenden die notwendige Flexibilität bei der Erweiterung ihres Know-how nachweislich gewährt und sie zum „Tun“ motiviert. Das betrifft nicht nur das Konsumieren der Inhalte, sondern auch deren Erstellung.

Wie entstehen die Lerninhalte bei KnowledgeFox und wie lang dauert dieser Prozess?

Wie schon erwähnt, lautet die oberste Prämisse bei KnowledgeFox „Einfachheit“: Von der Integration in die existierende IT-Landschaft über die Content-Erstellung bis hin zur End User Experience. Mit unserer webbasierten „Rapid Authoring“-Oberfläche, einem intuitiv bedienbaren Redaktionssystem, ermöglichen wir eine schnelle und komfortable Generierung der MicroLearning-Kurse. Mitarbeiter:innen aus allen Unternehmensbereichen erlangen bei unseren Content-Partys in wenigen Minuten die Kompetenz, in der klaren, didaktisch wirksamen Struktur Wissensbausteine selbst zu erzeugen. Für häufig gefragte Themen wie Datenschutz, Cybersicherheit oder effektives Delegieren stehen außerdem Kurs-Templates bereit, die sich out of the box verwenden oder rasch adaptieren lassen, was zu noch mehr Unabhängigkeit bei der Content-Erstellung führt. So kann das „Foxen“ in nur wenigen Tagen beginnen.

