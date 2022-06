Lasst euch das nicht gefallen, Papas!

Auf Vatertagskarten sind Papas immer noch auffallend oft Witzereisser, die viel Bier trinken, ihre Flatulenzen nicht im Griff haben und unter der Fuchtel der Mutter ihrer Kinder stehen. Aber stimmt das Bild überhaupt noch?

In Großbritannien begeht man kommerzielle Feiertage wie den Valentins- oder Muttertag mit erstaunlichem Eifer. Daher blüht auch das Geschäft der Glückwunschkarten weit mehr als in Österreich. Scannt man über die beeindruckend große „Father's Day“-Kartenecke in Buchläden oder Geschenke-Shops, zeigt sich aber: Das Bild, das hier von Vätern gezeichnet wird, ist antiquiert, einseitig und vor allem: großteils negativ.

Der Papa trinkt da entweder ständig Bier, erzählt schlechte Witze oder bekommt kaum etwas ohne seine Frau auf die Reihe und schon gar nicht den Alltag mit den Kindern. Da finden sich Karten mit Sprüchen wie „World's Greatest Farther“ - wobei das letzte Wort durchgestrichen und durch „Father“ ersetzt wird. Oder diese: „A List Of Things Dad Is Really Good At: 1. Getting Our Names Wrong.“ Auf anderen wird Vaters Vorliebe fürs Grillen veräppelt oder immer wieder auf seine Fähigkeit hingewiesen, schlechte Witze zu erzählen. Dabei gibt es Väter, die erzählen nie Witze.

Wo sind die engagierten Väter?

Natürlich finden sich in der Vatertags-Karten-Sammlung auch freundlichere Sprüche wie „Daddy Cool“ oder „Dad, you are frickin' awesome“, aber die liebevoll-maliziösen Spaßkarten überwiegen. Nur in Österreich ist der Papa dann schnell einmal „der Held“ für seine Kinder. Dazwischen gibt es offenbar nichts.

Soll jetzt bloß niemand mit dem britischen Humor oder „Ist ja nur Spaß“ kommen. Diese Sprüche sind durchaus Spiegelbild der Gegenwart - und die sieht doch hoffentlich schon anders aus, oder? Sicher, es ist bei einigen noch Luft nach oben beim Papa-Engagement. Aber sehr viele Väter sind heute ebenso liebevoll, kümmernd und besorgt wie Mütter. Nehmen sich Zeit fürs Schulschlussfest, backen Geburtstagstorten und bringen ihre Kinder zur Tennisstunde oder lernen mit ihnen für die Ansage am nächsten Tag.

Frauen haben es in den vergangenen 20 bis 30 Jahren mit viel Hartnäckigkeit und trotz Rückschlägen geschafft, laut und selbstbewusst andere Rollenbilder für sich einzufordern als die der Vollzeitmama. Nicht jede Mutter muss gern backen oder Schulhefte folieren - sie muss nicht einmal gern Mutter sein und sie darf und kann das auch sagen, man nennt das Regretting Motherhood. Jetzt wird es aber Zeit, dass auch Väter neue Rollenbilder für sich und ihr Papa-Daseins klarstellen.

Die Statistik zeigt zwar, dass noch über 30 Jahre nach Einführung der Väterkarenz nur zwei Prozent der Väter drei bis sechs Monate in Karenz gehen. Doch im Selbstverständnis vieler Väter vor allem unter 45 hat sich einiges getan. Jetzt müssten sie nur noch lauter und ohne Scheu sagen, wie gern sie für ihre Kinder da sind und dafür bereit sind, eine Zeit lang beruflich und persönlich zurückstecken.

Selbst wenn sie dann irgendwann auf Vatertagskarten als anhängliche Glucken-Papas gezeichnet zu werden, die nicht damit zurecht kommen, wenn die Kinder flügge werden. Mütter wissen, was gemeint ist.