Ein Drittel des Einkommens geht an Kinder

In Familien werden jährlich 93 Mrd. Euro umverteilt.

Jedes Jahr fließen in österreichischen Familien Geld und unbezahlte Dienstleistungen im Wert von 93 Milliarden Euro zwischen den Generationen und Geschlechtern. Das entspricht 38 Prozent der gesamten Einkommen in Österreich. Hauptempfänger dieser innerfamiliären Transferleistungen sind Kinder (50Mrd. Euro). Dem stehen Transfers des Staates für die Bevölkerung 60 plus von rund 58 Milliarden Euro gegenüber. Das zeigen die Bevölkerungsökonom?innen Bernhard Binder-Hammer und Alexia Prskawetz (Akademie der Wissenschaften und TU Wien) in einer im Fachjournal Empirica publizierten Studie.

Da innerfamiliäre Umverteilung bislang nicht direkt erfasst wurde, war die Erhebung eine Herausforderung. Das Forschungsteam griff auf sogenannte nationale Transferkonten zurück. „Wir kombinierten Daten zu Einkommen und Konsum und verwendeten darüber hinaus auch Daten aus der Zeitverwendungserhebung, in der unter anderem nach unbezahlter Arbeit im Haushalt und in der Kinderbetreuung gefragt wird“, erklärt Binder-Hammer.

Unsichtbare Arbeit messen

Im Alter von 15 Jahren erreichen die Transfers von den Eltern zu den Kindern mit durchschnittlich 11.000Euro pro Kopf und Jahr ihren Höhepunkt. Damit wird rund ein Drittel des Einkommens der Eltern für den Nachwuchs aufgewendet (19 Mrd. Euro).

Unbezahlte Arbeit ist eine weitere zentrale Transferleistung zwischen den Generationen. Allein in den ersten beiden Lebensjahren erfordern Kinder täglich etwa sieben Stunden an unbezahlten Dienstleistungen. Der ökonomische Wert der unbezahlt – größtenteils von den Müttern (74 Prozent) – geleisteten Familienarbeit, die für die unter 25-Jährigen erbracht wird, beträgt 31Milliarden Euro. Das Problem: Unbezahlte Arbeit wird im Pensionssystem nicht honoriert.

(APA/cog)