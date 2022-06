Die Haut des Ozeans ist sein bester Bodyguard

Teams aus Deutschland und Österreich erforschen erstmals die dünne Schicht an der Grenze zwischen Wasser und Luft in den Weltmeeren. Diese Mikroschicht wirkt wie ein Reaktor für ungewöhnliche Substanzen. Bakterien darin sind für den globalen CO2-Austausch wichtig.

Was macht den Ozean blau? Im Pride Month Juni, der die LGBTQ-Bewegung feiert, präsentiert das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg bei Wien Forschung, die mit den Farben des Regenbogens beschrieben werden kann. Zum Thema „Blau“ weist Nathalie Agudelo aus der Danzl-Forschungsgruppe, die sich mit hochauflösender Bildgebung in der Biologie beschäftigt, darauf hin, dass die Farbe des Ozeans nicht bloß den blauen Himmel reflektiert: „Beide sind unabhängig voneinander blau. Aber bei Himmel und Meer hat es mit Lichtstreuung zu tun, der Umlenkung von Lichtstrahlen in verschiedene Richtungen, wenn sie auf Teilchen treffen.“ Im Wasser wird blaues Licht am wenigsten absorbiert, dadurch dringt es bis in knapp 100 Meter Tiefe. Das Licht wird an Sedimenten und Mikroorganismen im Wasser gestreut.

Der obersten Schicht der Weltmeere widmet sich nun das Großprojekt „Bass“, das diese Woche vorgestellt wurde. Gefördert von der deutschen DFG und dem heimischen Wissenschaftsfonds FWF untersuchen Teams in Wien, Oldenburg, Kiel und Leipzig die sogenannte Haut der Ozeane: eine nicht einmal einen Millimeter dünne Wasserschicht, die für biologische, chemische und physikalische Prozesse enorm wichtig ist. Obwohl diese oberste Wasserschicht dem Menschen so nah ist, wurde sie bisher kaum erforscht. Doch in ihr findet der Austausch von Gasen und Energie zwischen Wasser und Atmosphäre statt.

Wie in einem biogeochemischen Reaktor können in dieser Ozean-Haut ungewöhnliche Substanzen entstehen. Auch die Bewohner der Schicht sind vielfältig: von einzelligen Algen und Bakterien bis zu komplexeren Einzellern und kleinen Tieren. „Die Lebensbedingungen dort sind hart“, sagt Projektleiter Oliver Wurl von der Universität Oldenburg. „Die Organismen müssen hohe UV-Strahlung und starke Schwankungen in der Salzkonzentration und Temperatur aushalten.“ Oft bildet sich als Schutz ein dünner Biofilm mit gelartigen Eigenschaften, in dem sich Zucker, Eiweiße und Fettverbindungen anreichern.

Kontrollieren, was rein und raus geht

„Man kann sich diese Oberfläche wie den Bodyguard des Meeres vorstellen: Da wird kontrolliert, was rein oder was raus geht“, erklärt Thomas Reinthaler vom Department für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie der Uni Wien. Er untersucht in dem Projekt die Bakterien in der obersten Wasserschicht, die sich deutlich von allen anderen Bereichen des Meeres unterscheidet. Gerade durch ihre Exponiertheit hat die Mikroschicht besonderen Einfluss auf das globale Klima. „Vor allem Bakterien können aufgrund ihrer großen Zahl den globalen Kohlenstoffkreislauf sehr stark beeinflussen“, sagt Reinthaler.

Die Mikroben nehmen Kohlenstoff auf und bauen einen Teil davon in ihre Zellen ein. Den Großteil veratmen sie aber und geben ihn als CO 2 wieder ab. „Wenn der Stress an der Oberfläche zunimmt, etwa durch stärkere UV-Strahlung, gegen die Bakterien keine Schutzmechanismen haben, atmen sie mehr und geben mehr CO 2 in die Atmosphäre ab. Wir wollen nun herausfinden, wie gestresst bzw. wie angepasst die Bakterien sind“, erklärt der Ökologe.

Die größte Exkursion zum offenen Meer soll im Sommer 2024 stattfinden: Mit zwei Forschungsschiffen fahren die Teams für drei Wochen auf die Nordsee in der Nähe von Helgoland. Bei den Messungen und Probennahmen kommen Treibbojen und ein selbstfahrender Forschungskatamaran zum Einsatz. Die erste Vorkampagne findet aber schon heuer im September statt. „Da wollen wir testen, wie das Ganze technisch funktioniert“, sagt Reinthaler.

Die exakten Versuche laufen auch in der „Sea Surface Facility“ in Oldenburg: einem 10.000-Liter-Becken, das mit Wasser aus der Nordsee befüllt werden kann. Hier kann sich die Oberflächenschicht unter kontrollierten Bedingungen bilden. Die Forschenden lassen darin die typischerweise in der obersten Wasserschicht lebenden Bakterien und Mikroben wachsen und messen, welche Stoffe und Gase abgesondert werden. Weitere Aspekte befassen sich mit chemischen Reaktionen, Spurengasen und dem Einfluss des Sonnenlichts an der Grenze zwischen Atmosphäre und Ozean.

IN ZAHLEN 1 bis 500 Mikrometer dünn ist die oberste Schicht des Meereswassers, die man als „Haut der Ozeane“ bezeichnet.



4 Jahre läuft das Projekt „Bass“ (Biogeochemical processes and Air-sea exchange in the Sea-Surface microlayer) in Deutschland und Österreich mit einer Fördersumme von 4,1 Millionen Euro.



10.000 Liter Wasser aus dem Jadebusen der Nordsee fasst das Forschungsbecken der „Sea Surface Facility“ am Standort Wilhelmshaven der Universität Oldenburg.

(APA/vers)