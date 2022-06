Mitreden: Sollen wir uns 2035 vom Verbrennungsmotor verabschieden?

Die EU läutet das Aus des Verbrennungsmotors ein: Ab 2035 dürfen Hersteller nur noch Elektroautos verkaufen. Die richtige Entscheidung? Diskutieren Sie mit!

Im EU-Parlament stimmte vor kurzem eine Mehrheit dafür, das Jahr 2035 als das Ende für fast alle Verbrennungsmotoren im Bereich von Personenkraftwagen und leichten Lkw festzuschreiben. Hersteller dürfen dann nur noch Elektro-Fahrzeuge verkaufen. Die Entscheidung muss noch von den Mitgliedstaaten abgesegnet werden. Derzeit wird auch im Rat der EU ein Ja zu 2035 erwartet. Ausnahmen soll es nur für kleinere Hersteller, etwa Sportwagenproduzenten, geben, worüber auch Bernhard Wittmann in einer Morgenglosse schreibt.

„Presse"-Motor-Spezialist Timo Volker ortet ein weiteres Problem. Er schreibt: „Ein teures Elektro-Schwergewicht nach dem andern rollt von der Showbühne in die Serienproduktion. Das erscheint wenig ökologisch – und handelt der E-Mobilität bald ein Imageproblem ein.“ In einer Analyse fragt sich Völker: „Wo bleiben die leistbaren Elektroautos?" Er meint: „Ohne eine gewisse Selbstbescheidung der Käuferschaft, etwa bei der Reichweite, wird die erhoffte Mobilitätswende, hin in einen etwas grüneren Bereich, noch sehr viel länger dauern."

Einen aufschlussreichen Selbstversuch unternahm unterdessen Norbert Rief. Er wollte wissen, wie alltags- und vor allem langstreckentauglich ein Elektroauto heute ist und machte sich auf dem Weg nach Amsterdam. Mehr dazu lesen Sie hier.

Aber wie nachhaltig sind alternative Energiequellen wirklich? Darüber denkt Martin Kugler in seiner Kolumne nach. Er meint: „Windenergie und Elektromobilität erfordern große Mengen an seltenen Erden. Deren Gewinnung ist allerdings so aufwendig, dass ökologische Vorteile rasch verpuffen können."

Gedanken hat sich auch Biologe Thomas Jakl gemacht - und zwar zu Verbrenner und Motoren auf dem Abstellgleis. Jakl meint: „Was als 'Energiewende' beschrieben wird, ist nichts anderes als die weitgehende Abkehr von Energieumwandlungsprozessen durch Verbrennungsvorgänge. Die Energiezukunft? Gerichteter Fluss von Elektronen anstatt Umwandlung von molekularen Bindungen. Schwester Elektrizität also soll Bruder Feuer verdrängen.“ Den gesamten Gastbeitrag lesen Sie hier.

(sk)

Diskutieren Sie mit: Ab 2035 dürfen Hersteller nur noch Elektroautos verkaufen, wenn die EU auf Kurs bleibt. Ist das der richtige Weg?