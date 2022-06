Landleben de luxe: Neue Lagen, neue Formen, neue Preise

Drucken

Hauptbild • Eingangsbereich eines Penthouse, das in Gießhübl zum Verkauf steht. • S Real

Schon vor der Pandemie war einiges in Bewegung geraten.

Lange Zeit gab es wenig Diskussionen darüber, wie Luxusimmobilien in Niederösterreich auszusehen und wo sie zu stehen hatten: Da gab es das großzügige Einfamilienhaus in der Hinterbrühl, die klassische Villa in Baden oder ein Domizil am Ölberg in Klosterneuburg. Alle möglichst mir großem Garten und gern auch Pool. Gewohnt wurde darin mit Familie, vor oder nach den Kindern lebte man mit dem passenden Budget lieber näher bei der Oper oder dem Naschmarkt.

Aber bereits vor Corona hat das gelernte Gefüge begonnen, sich etwas zu verschieben. Plötzlich wollten die Älteren lieber in der Nähe der Kinder und Enkel bleiben, das gewohnte Umfeld behalten und lediglich den großen Garten mit Pool gegen überschaubarere Freiflächen eintauschen. Das hat eine Nachfrage nach Penthousewohnungen mit Terrasse und Townhouses mit einem überschaubaren Garten geschaffen, die vom Markt so gut wie nicht beantwortet wurde. Mit der Pandemie erlebte der Speckgürtel dann bekanntlich noch einmal einen Boom, als Außenflächen plötzlich der neue Luxus wurden und der Drang ins Grüne gepaart mit dem Wunsch, in Immobilien zu investieren, zu deutlichen Verschiebungen des Preisgefüges führte. In Kombination mit den neuen Arbeitswelten, die ein Pendeln in manchen Fällen nur mehr ein- oder zweimal in der Woche nötig machen, sorgte dies auch für eine Erweiterung des Speckgürtels – immer öfter findet sich Luxus in neuen Formen an neuen Orten rund um Wien.

Penthouse in Gießhübl

So muss es beispielsweise in Gießhübl nicht mehr zwingend die frei stehende Villa sein. Aktuell ist hier eine Penthouse-/Doppelhaushälfte auf dem Markt, zu der ein Grundstücksanteil von knapp 380 Quadratmetern gehört, 200 davon sind ein – derzeit nicht begrünter – Garten. Dafür gibt es eine 80 Quadratmeter große Terrasse mit Fernblick, einen weiteren Balkon mit acht Quadratmetern – und gleich zwei Pools: eine Outdoor-Variante auf der Gartenebene und einen Whirlpool auf der Dachterrasse. Zwischen diesen beiden finden sich 210 Quadratmeter Wohnfläche mit vier Zimmern und drei Bädern sowie einer zusätzlichen Einliegerwohnung mit einem Zimmer und Bad im Kellergeschoß. Dominiert werden alle Räume von viel Weiß, das sich an den Wänden, glänzenden Böden und den Einbaumöbeln findet und von schwarzen Akzenten kontrastiert wird. Zu den Besonderheiten des supermodern ausgestatteten Penthouse gehört ein blau beleuchtetes Einbau-Aquarium sowie eine beleuchtete Achat-Edelstein-Bar; außerdem gibt es einen offenen Kamin, ein Spa-Studio, ein Dolby-Surround-System und ein Heimkino. Vermittelt wird die Immobilie über S Real, der Kaufpreis beträgt 2,1 Millionen Euro.

Klassische Villa in Weidling bei Klosterneuburg Engel & Völkers Wien]

Villa in Weidling

In Weidling bei Klosterneuburg hingegen wartet derzeit eine klassische Villa auf potenzielle Käufer. Mit weißer Fassade, klaren Linien, perfekter Symmetrie und großen Fensterflächen könnte das Haus auch in einem Londoner Nobelbezirk stehen – stattdessen findet es sich gerade hinter der Grenze zu Niederösterreich zwischen Döbling und Klosterneuburg, das ja ohnehin gern als der verlängerte 19. Bezirk bezeichnet wird. Die klassische Eleganz setzt sich im Inneren nahtlos fort; vom Entrée aus führt eine Marmortreppe ins Obergeschoß mit drei Schlafzimmern, Balkon, Bad, automatischer Beschattung, Raumlüftung und Deckenkühlung. Darunter liegt der Wohnbereich mit Kamin, High-End-Küche und einer zur Abendsonne ausgerichteten Terrasse. Besonderer Wert wurde bei der knapp 200 Quadratmeter Wohnfläche umfassenden Villa auf eine nachhaltige und technische Ausstattung gelegt: So werden über das Smart-Home-System via App die Alarmanlage, die Beleuchtung und der Zentralstaubsauger genauso gesteuert wie die automatische Gartenbewässerung. Vermittelt wird die Villa über Engel & Völkers Wien, der Kaufpreis liegt bei 1,78 Millionen Euro.

Rooftop-Pool in Korneuburg

In Korneuburg wirft dagegen bereits das große Werftprojekt der Signa seine Schatten voraus. Auch wenn das neue Viertel am Wasser noch ein wenig bis zur Fertigstellung braucht, wird bereits jetzt an Einheiten im High-End-Segment gebaut. Etwa im Projekt „Gartenpark“ des Bauträgers Wiener Komfortwohnungen, in dem 19 Eigentumswohnungen in drei Baukörpern entstehen, denen das Baurecht von der Pfarrkirche Korneuburg auf 100 Jahre gewährt wird. Darunter befinden sich auch Penthouses mit privaten Pools, wie etwa das Top 401, das mit dem Lift direkt erreichbar ist und gute 170 Quadratmeter Wohnfläche hat. Diese verteilen sich auf vier Zimmer, darunter drei Schlafräume teils mit En-suite-Bad und begehbarem Kasten. Noch größer ist das Draußen ganz oben: Die Dachterrasse mit dem privaten Pool hat fast 230 Quadratmeter und einen echten Weitblick. Die Fertigstellung der Anlage samt eigenem Ärztezentrum und Gastronomie ist für heuer im Sommer geplant, das Penthouse wird um gut 1,5 Millionen Euro über Immosan Immobilien verkauft, SUV-taugliche Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage gibt es zusätzlich.

Visualisierung eines Penthouse, das derzeit im Projekt „Gartenpark“ in Korneuburg ensteht (c) ZOOMVP.AT

Landhaus am Semmering

Zu den absoluten Gewinnern in Sachen Lage, Lage, Lage gehört seit einigen Jahren der Semmering, der nach langem Dornröschenschlaf seit Kurzem wieder als der Hotspot für design-, kultur- und naturverliebte Wiener gilt – und entsprechend leer gekauft ist. Aktuell ist aber gerade wieder ein Haus auf den Markt gekommen: ein Landhaus vom Beginn der Nullerjahre. Mit rund 250 Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Etagen und sieben Zimmern sowie einem über 15.000 Quadratmeter großen Grund lässt sich hier das Landleben zelebrieren. Dafür sorgen unter anderem eine Outdoor-Sauna, ein Whirlpool und eine „Chill Lounge“ sowie eine überdachte Terrasse mit Blick über den gut 10.000 Quadratmeter großen privaten Wald.

Inzwischen wieder gefragt: modernes Landhaus am Semmering. Immoladies

Der Blick ins Tal und bis zum Schneeberg ist unverbaubar, der Weg ins Zentrum von Semmering mit dem Auto in fünf Minuten zurückgelegt. Vermittelt wird das Anwesen, zu dem außerdem noch eine Doppelgarage und ein Carport gehören, über Immoladies in Baden, der Kaufpreis liegt bei 1,19 Millionen Euro. (SMA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.06.2022)