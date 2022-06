Knieprobleme: Angeschlagener Papst verzichtet auf Reise

Der Besuch wird auf einen "späteren Zeitpunkt" verschoben. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über den Gesundheitszustand des Papsts.

Der von Knieproblemen belastete Papst verzichtet auf die vom 2. bis zum 7. Juli geplante Reise in die Demokratische Republik Kongo und in den Südsudan. "Auf Bitten seiner Ärzte und um die Ergebnisse der Therapie, der er sich wegen seines Knies unterzieht, nicht zu gefährden, ist der Heilige Vater gezwungen, seine Apostolische Reise in die Demokratische Republik Kongo und in den Südsudan auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben", teilte der Vatikan am Freitag mit.

Noch unklar ist, ob weitere Reisen des Papstes abgesagt werden müssen. Papst Franziskus will Kanada vom 24. bis 30. Juli besuchen. Im September soll er nach Kasachstan reisen. Wegen Knieproblemen des Papstes kursierten zuletzt Gerüche über mögliche Rücktrittspläne des Heiligen Vaters.

(APA)