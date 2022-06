Rollstuhlfahrer ertrinken in Stausee

Ein Boot kenterte auf einem See in der Grafschaft Devon. Zwei Menschen waren in ihren Rollstühlen festgebunden und gingen hilflos unter.

Bei einem Bootsunfall auf einem Stausee in der südwestenglischen Grafschaft Devon sind zwei Personen ums Leben gekommen, die im Rollstuhl saßen und darin zur Sicherheit festgeschnallt waren. Das Unglück auf dem Roadfoard Lake in der Nähe des Nationalparks Dartmoor hatte sich bereits am Mittwoch ereignet.

Berichten britischer Medien vom Donnerstag zufolge war eine Gruppe von sechs erwachsenen Personen auf einem Boot auf den malerischen See gefahren. Aus bisher unbekannten Gründen kenterte es kurz nach Mittag, Zeugen die den Vorfall sahen, alarmierten die Polizei. Eine größere Rettungsaktion begann. Der Vorfall hatte sich offenbar nicht weit weg vom Ufer ereignet, denn zwei der Bootsfahrer konnten an Land schwimmen, zwei weitere wurden aus dem Wasser gerettet, einer davon liegt allerdings im Spital, sein Zustand wird als kritisch beschrieben.

Die zwei Rollstuhlfahrer wurden später unter Wasser entdeckt. Ob sie gelähmt waren oder aufgrund ihres Alters oder einer Erkrankung im Rollstuhl saßen, geht aus den Berichten nicht hervor. Die Gruppe könnte allerdings aus einem Alters- bzw. Pflegeheim in der Nähe stammen.

(wg)