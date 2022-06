Droht jetzt eine neue Hungersnot?

Die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Preise für Lebensmittel können global zu Armut und Protesten führen.

Der Krieg in der Ukraine lässt die Nahrungsmittelpreise weltweit explodieren. Die Ukraine lieferte vor dem Krieg zehn Prozent der weltweiten Weizenexporte, 15 % des Exports an Gerste, mehr als 50 % des Exports an Sonnenblumenöl, 20 % des Exports an Rapsöl und elf Prozent des Exports an Mais. Diese Lieferungen sind nun gefährdet, denn einerseits hat Russland die ukrainischen Seehäfen blockiert, andererseits bombardiert es direkt die Getreidelager in dem Land. Der Preisindex für die auf den Weltmärkten gehandelten Nahrungsmittel lag bereits im April um 30 % über dem Wert des Vorjahresmonats und um 62 % über dem Wert des Jahres 2020. Mehr Preissteigerungen drohen, wenn erst der Effekt der im Herbst ausfallenden Ernten hinzukommt.

Der Autor Hans-Werner Sinn (* 1948 in Brake) ist Professor für Nationalökonomie an der Uni München, war Präsident des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung und Berater des deutschen Wirtschaftsministeriums. Sein jüngstes Buch hat den Titel „Gefangen im Euro“.

Diese Preissteigerungen treffen alle Konsumenten der Welt, doch gerade die Ärmsten, die den Löwenanteil ihres Einkommens für den Erwerb von Nahrungsmitteln aufwenden müssen, haben keine Möglichkeiten, dem Preiswettbewerb mit anderen Ländern standzuhalten. Armut, Hungersnöte und soziale Proteste werden die Folge sein.