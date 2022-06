Das Nova Rock und die Gefühle harter Männer

Das Gelände in Nickelsdorf versank beinahe im Schlamm und startete verspätet. Musik von oder mit Frauen gab es wieder einmal kaum.

Schlamm also. Wer beim Nova Rock am Donnerstag aus dem Shuttlebus ausstieg, stand knöcheltief im Dreck. Keine Wunder, das Festival findet mitten auf Äckern bei Nickelsdorf an der burgenländisch-ungarischen Grenze statt, es hatte stark geregnet. Vor der Bühne kann der zähe Schlamm gefährlich werden. Der Start der Konzerte wurde verschoben, neun von den geplanten 23 Bands konnten nicht auftreten. Stattdessen wurden im Eiltempo Hackschnitzel und Stroh auf der nassen Erde verteilt, um die Flächen begehbar zu machen. „In die Millionen“ gehen die Mehrkosten, ließ Veranstalter Ewald Tatar wissen: „Acht von zehn Festivals hätten abgesagt.“

Noch mehr hätte es gekostet, die rund 55.000 Besucher nach Hause zu schicken, zumindest an Prestige. Das Nova Rock ist das erste große Festival in Österreich seit Beginn der Corona-Pandemie, heuer erstreckt es sich gar über vier Tage und geht teils bis spät in die Nacht (mehrere Headliner treten nach Mitternacht auf). Seit Wochen ist es ausverkauft. Viele Besucher waren aus anderen Ländern angereist, man hörte freilich Ungarisch und Tschechisch, aber auch Spanisch, Italienisch, britisches Englisch ...

Am Line-Up dürfte die Popularität des Festivals weniger liegen, dieses ist heuer erneut ziemlich konservativ gehalten, Überraschung oder Coup gibt es keinen. Als Headliner gebucht wurden Muse, Placebo (als Ersatz für die Foo Fighters), Volbeat, Five Finger Death Punch. Für sie alle ist es nicht der erste Auftritt in Nickelsdorf. Risiko geht man so auch keines ein, die Bands sind etabliert, sie „ziehen“, wie man sagt. Was sie ebenfalls gemeinsam haben: Sie sind rein männlich.