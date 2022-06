Mit Kriegsbeginn explodierten die Benzinpreise: Vom Nummerntafelhandel und Tanktourismus – die Saga vom ungarischen Spritpreisdeckel geht weiter.

Neulich, als im ungarischen Grenzraum zu Österreich und zur Slowa-kei 30 ungarische Autokennzeichen gestohlen und angeblich in slowakischen Inseraten feilgeboten wurden, war der bisherige Höhepunkt der Saga vom ungarischen Spritpreisdeckel erreicht. Sie begann, als die ungarische Regierung verordnete, dass Benzin und Diesel ab 15. November maximal 480 Forint (zurzeit 1,22 Euro) kosten dürfen. Der Reiz bestand zunächst darin, dass man sich beim Tanken nicht mehr fragte: Welchem Mineralölkonzern gebe ich mein Geld? Sondern: Welchem will ich schaden?

Mit Kriegsbeginn explodierten die Spritpreise, der Forint verlor an Wert, statt zehn bis 25 Cent war der Preisunterschied plötzlich 50 bis 70. Am Abend, als Orbán die Spritpreisdeckelung für Lkw strich, ging vielerorts der Sprit aus. 28 Kilometer von der ungarischen Grenze wohnend, fuhr ich zwar nie allein zum Tanken rüber, aber ja, auch ich tankte in Ungarn. Eine Autobahn-Tankstelle in Südungarn gab nur noch maximal 20 Liter ab, Tankstellen wie die OMV Mosonmagyaróvár wandten Trick 17 an und schrieben auf jede Zapfsäule mit preisgedeckelten Sorten „Außer Betrieb“.