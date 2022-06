Zweiter Fall von Affenpocken in Österreich bestätigt

Der 36-jährige Niederösterreicher dürfte sich bei einer Spanien-Reise angesteckt haben. Er hatte einen milden Krankheitsverlauf.

In Österreich gibt es einen zweiten bestätigten Affenpocken-Fall. Nachgewiesen wurde die Viruserkrankung bei einem Patienten in Niederösterreich, bestätigte die Landesamtsdirektion am Freitagnachmittag. Der Betroffene - ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten - hatte Ende voriger einen positiven PCR-Test abgegeben. Eine Sequenzierung der Probe bestätigte in weiterer Folge den Affenpocken-Verdacht endgültig.

Der Niederösterreicher dürfte sich bei einer Spanien-Reise angesteckt haben. Wie es seitens der Landesamtsdirektion auf APA-Anfrage hieß, hatte der 36-Jährige einen milden Krankheitsverlauf. Er befinde sich bereits am Weg der Besserung. "Weitere Angaben sind aus Datenschutzgründen nicht möglich", betonte die Behörde.

Der erste Affenpocken-Fall war hierzulande Ende Mai in Wien nachgewiesen worden. Ein 35-Jähriger war in der Nacht auf den 22. Mai mit typischen Symptomen wie leichtem Fieber und Pusteln im Gesicht in eine Klinik in Wien-Favoriten eingeliefert worden.

(APA)