Die Eisenbahn bleibt immer höchst aktuell

Auch in Salzburg und Kärnten setzte die Verkehrspolitik früher oft auf die ganz falsche Karte.

Besucher des fashionablen Kärntner Hotels Warmbaderhof in Villach kennen ihn: Der „Römerweg“ gleich hinter dem Hotel zeigt die tief in den felsigen Weg eingeschnittenen Spurrillen der Fahrzeuge aus der Antike. Man kann sie als Vorläufer einer Art Spurführung betrachten. In der Stadt Salzburg wieder gibt es heute noch das älteste spurgebundene Verkehrsmittel Österreichs: den „Reiszug“ zur Versorgung der Feste Hohensalzburg. 1460 erstmals erwähnt, wurde auf einer Bahn aus Holzbohlen ein schlittenähnliches Fahrzeug emporgezogen. Und zwar von einem Klöppel oben auf der Festung, der von Menschen oder Tieren gedreht wurde. Heute fährt auf dieser Trasse eine Standseilbahn.

Diese und viele andere spannende Geschichten schildert uns der Fachmann Peter Wegenstein. Er war ab 1967 ÖBB-Techniker und hat seitdem zahlreiche Bücher zur österreichischen Eisenbahngeschichte geschaffen. Diesmal also Salzburg und Kärnten. Die beiden Länder verfügten nie über so große Industrie- und Bergbaugebiete wie andere Bundesländer Österreichs und erhielten daher erst ab 1860 beziehungsweise 1863 den Anschluss an das Eisenbahnnetz. Erst nach dem Ersten Weltkrieg und der Auflösung der Monarchie veränderte sich der Bahnverkehr, sodass auf dem Gebiet der beiden Länder heute wichtige Strecken in den Westen und Süden des Bundesgebiets führen.