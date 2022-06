Bürgermeister Michael Ludwig traf Erdŏgan

Gesprochen wurde nicht nur über den Ukraine-Krieg.

Noch vor einer Woche wollte man im Wiener Rathaus die Reise in die Türkei gegenüber der „Presse“ nicht bestätigen. Am gestrigen Freitagabend postete der Bürgermeister, Michael Ludwig (SPÖ), dann ein Foto auf Twitter. Darauf zu sehen: Der Bürgermeister neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdŏgan.

„Die türkischen Bemühungen für Frieden in der #Ukraine sind wichtig“, schrieb Ludwig. Es sollen Annäherungen im Rahmen der Istanbuler Gespräche am Verhandlungstisch erreicht werden. Darüber habe er mit dem Staatschef gesprochen. Der hat sich seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges als Vermittler zwischen Kiew und Moskau positioniert.

Auch Treffen mit Kanzler

Bei dem Besuch des Wiener Bürgermeisters in der Türkei war allerdings nicht nur der Ukraine-Krieg Thema. „Außerdem ist es mir wichtig, dabei mitzuhelfen, die staatlichen Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei wieder zu verbessern“, schrieb Ludwig in seinem Posting. Und „selbstverständlich“ seien auch die Kopenhagener Kriterien angesprochen worden, also die Bedingungen für einen Beitritt zur Europäischen Union.

Die österreichische Regierung hatte 2016 ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen gefordert. Doch auch auf Regierungsebene gibt es Tauwetter. Für Ende Juni hat Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten am Rande des Nato-Gipfels in Madrid vereinbart.



