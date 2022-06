Sieben Dreipunktwürfe von Steph Curry beflügelten Golden State

Golden State gewann das vierte Finalspiel gegen Boston 107:97, Superstar Steph Curry spielte überragend. In der Best-of-7-Serie steht es 2:2.

Es war eine Gala-Vorstellung beim wichtigen Finals-Sieg für die Golden State Warriors: 43 Punkte verbuchte NBA-Superstar Steph Curry beim 107:97 gegen die Boston Celtics, in der hart umkämpften Serie steht es vor dem fünften Spiel am Dienstag nun 2:2 statt 3:1 für die Celtics - und alles ist wieder offen im Meisterschaftsgerangel der besten Basketball-Liga der Welt.

"Es wurde viel geredet in den vergangenen 48 Stunden, wie wir in diese Serie zurückfinden können", sagte Curry noch schwer atmend im noch Minuten zuvor ohrenbetäubend lautem TD Garden in Boston. "Es ist verrückt, aber ich denke, wir können noch etwas besser spielen." Die Bedeutung des Erfolgs betonte er auch mit etwas Abstand auf der Pressekonferenz: "Das bedeutet alles, wenn man sich die Dringlichkeit bewusst macht, uns in dieser Serie am Leben zu halten und etwas Momentum auf unsere Seite zu kriegen"

Seit Celtics-Profi Al Horford zwei Tage zuvor auf Currys linkes Bein gefallen war, hatten die Fans der Warriors sorgenvoll darauf gewartet, wie stark die Schmerzen ihren besten Spieler beinträchtigen würden. Dem Augenschein nach: gar nicht. "Es hat nie so ausgesehen, als sei es ein Faktor", bemerkte auch Warriors-Trainer Steve Kerr.

