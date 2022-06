Wie lang lassen sich die Kinder das gefallen?

Wenn wir unsere Kinder im Herbst schützen wollen, müssen wir jetzt mit der Planung beginnen. Aber wir tun: nichts.

Das habe ich gehört: In einer Schule wurden CO2-Messgeräte angeschafft. So sollte sichergestellt werden, dass genug gelüftet wird. Das wäre nicht nur in Zeiten von Corona wichtig, es lernt sich schlicht besser mit mehr Sauerstoff – doch dann wurden die Geräte wieder abgeschafft. Sie zeigten nämlich dauernd Rot an. Und nein, man kann nicht ununterbrochen die Fenster aufreißen, da draußen ist es manchmal kalt oder es regnet oder die Müllabfuhr fährt vorbei und macht Krach.

Das habe ich erlebt: Wie dankbar ich war, als die Firma Luftfiltergeräte aufgestellt hat. Das ist jetzt sicher schon ein Jahr her. In der Zwischenzeit haben sich viele Kollegen und Kolleginnen angesteckt, aber soweit mir bekannt ist, kein einziger in der Redaktion.