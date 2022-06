Wolf Wondratschek: „Der Regen spielte eine entscheidende Rolle“

Über zwischenmenschliche Beziehungen hat der Dichter Wolf Wondratschek nie geschrieben. „Die haben mich nie interessiert, tun es heute noch nicht.“ Wie er zum Schreiben kam, warum man Armut nicht beseitigen sollte und weshalb man in den Luxus flüchten muss, um Ruhe zu finden, sagte er „Der Presse am Sonntag“.

Danke, dass Sie sich fotografieren lassen, wir haben kein aktuelles Foto von Ihnen.

Wolf Wondratschek: Ich mag es nicht, fotografiert zu werden. Und auf keinen Fall werde ich posen. Das tue ich nicht. (Wendet sich an „Presse“-Fotografen Clemens Fabry) Also, wenn wir zwei hier reden, können Sie schnell ein paar Fotos machen. Aber dann ist Schluss. Im Übrigen will ich mich heute am Riemen reißen.

Das heißt?

Jedes Mal, wenn ich zu einem Interview gehe, sage ich zu mir: „Nur das Nötigste. Das hat mehr Stil.“ Und was passiert dann? Ich plappere und plappere. Also was ich Ihnen das letzte Mal alles erzählt habe – von meinen Ficks mit den Primaballerinen . . . Heute möchte ich über mein Buch reden und übers Schreiben.