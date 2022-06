Digitale Nomaden: Wie ein Lifestyle zum Wirtschaftsfaktor wurde

Drucken

Hauptbild • In der Pandemie beschloss der Unternehmer Trevor Hubbard, sein Hauptquartier in San Francisco aufzulösen. Heute hat seine Firma Butchershop keines mehr. • Die Presse/Clemens Fabry

Urlauben und Arbeiten, Meetings vom Strand aus, Freiheit statt Büroalltag: Die Pandemie hat das digitale Nomadentum befeuert. Längst rittern Länder weltweit um die mobilen Arbeiter.

Es war während der Pandemie, im Lockdown, als Trevor Hubbard beschloss, sein Büro aufzugeben. Seine Mitarbeiter waren ohnehin zu Hause, und das Büro im teuren San Francisco kostete den Unternehmer eine Million US-Dollar Miete im Jahr. „Geld, das wir anderweitig viel besser einsetzen konnten“, erzählt Hubbard der „Presse am Sonntag“. Der Amerikaner ist Gründer und Direktor von Butchershop, einer weltweit tätigen Agentur, die Unternehmen in Wachstums- und Veränderungsphasen berät. Zu seinen Kunden zählten schon Daimler und Nike sowie Dutzende Start-ups. Kürzlich eröffnete Butchershop eine Dependance in Wien als Drehscheibe für Europa. Von der traditionellen Firmenstruktur mit großem Hauptquartier und Nine-to-five-Rhythmus hat man sich verabschiedet.

Heute hat Butchershop 150 Mitarbeiter, und jeder kann frei wählen, von wo aus er arbeitet. Während der Pandemie seien viele von ihnen umgezogen. Einige gingen in die kalifornische Hauptstadt Sacramento, andere gleich nach Mexiko, erzählt Hubbard. „Ich glaube, das Leben der Menschen hat sich verbessert.“ Während sie in San Francisco trotz guten Einkommens mit den hohen Lebenskosten zu kämpfen hatten, könnten sie jetzt Häuser kaufen. „Und die Produktivität hat sich nicht verschlechtert, im Gegenteil, sie ist auf jeder Ebene gestiegen.“

Hubbard und seine Firma Butchershop stehen stellvertretend für ein paar Trends: dezentrales Arbeiten, Workation – die Verbindung von Urlaub und Arbeit, digitales Nomadentum. Corona hat sie aus den Kinderschuhen befördert. Bereits 2020 bezeichneten sich laut einer Erhebung der Unternehmensberatung MBO 10,9 Millionen Amerikaner als „digitale Nomaden“, um 50 Prozent mehr als ein Jahr davor. Laut einer Erhebung des Anbieters von Videokonferenz-Systemen Owl Labs arbeiten weltweit 16 Prozent der Unternehmen komplett „remote“, also ohne traditionelle Bürostruktur, und 62 Prozent der Beschäftigten zwischen 22 und 65 Jahren arbeiten zumindest gelegentlich nicht vom Büro aus. In Österreich arbeitete im Frühjahr 2022 immer noch jeder fünfte Erwerbstätige im Home-Office, so die Daten des Austria Corona Panels.

Nicht nur Home-Office, sondern gleich ganz weit weg – Lisa de Pasqualin ist auf dem Sprung zur digitalen Nomadin. Nach einer Karriere in der Unternehmenswelt machte sie sich als Coach, Mentorin und Erwachsenenbildnerin selbstständig. Und das („Covid sei Dank“) hauptsächlich online – zuletzt von Wien, Palma und Gran Canaria aus. Gerade ist sie nach Palma in Mallorca übersiedelt, wo sie sich ihren Lebensmittelpunkt aufbaut, um arbeitend die Welt zu bereisen. Ihre Winterstiefel hat sie, als sie Wien verlassen hat, weggegeben. Den Winter will sie in Goa, Bali oder Sri Lanka verbringen. „Ich besitze nur noch eine warme Jacke, weil ich nicht mehr vorhabe, eine kalte Jahreszeit zu erleben.“

Meer und Strand, Kunst und Kultur