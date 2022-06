Der Fischotter ist zurück in Wien

Auch in Wien leben Füchse, Dachse und andere Wildtiere im Stadtgebiet. Probleme gibt es kaum.

Zwei Füchse, die vor der Bücherei in Alterlaa sitzen: Erst vor wenigen Tagen haben die städtischen Büchereien dieses Foto auf den sozialen Medien geteilt – viele Likes und begeisterte Kommentare waren ihnen sicher.

Dabei sind Wildtiere, die mitten im dicht besiedelten Gebiet leben, auch in Wien keine Seltenheit: Man bekommt viele – wie Füchse, Dachse oder Rehe – nur selten zu Gesicht. Dass Wien – und nicht nur dort, wo die Stadt grün ist – Lebensraum für wilde Tierarten ist, wird unter anderem auf der Plattform www.stadtwildtiere.at dokumentiert, bei der jeder Hobby-Tierbeobachter Sichtungen (samt Fotos) melden kann: Vier Dachse in Hietzing, ein Steinmarder in der Nähe der Stadthalle, ein Turmfalke unweit der Hernalser Hauptstraße zählen zu den jüngsten Sichtungen.