Afrikas Sprung ins grüne Zeitalter

(c) SOPA Images/LightRocket via Gett (SOPA Images)

Afrika hat enormes Potenzial bei grüner Energie. Kann der Kontinent auf Öl und Gas verzichten und trotzdem reich werden?

Zwei Autostunden nördlich von Kenias Hauptstadt Nairobi öffnet sich nur sprichwörtlich das Tor zur Hölle. Für das Land ruht hier im „Hell's Gate“-Nationalpark vielmehr die große Hoffnung auf eine paradiesische Zukunft angetrieben mit erneuerbaren Energien. Am Fuß erloschener Vulkane haben die Kenianer Hunderte Bohrlöcher in die Erde getrieben, durch die 300 Grad heißes Wasser und Wasserdampf an die Oberfläche gelangen und das halbe Land mit sauberem Strom versorgen. Das Geothermiekraftwerk wird westlichen Journalisten gern gezeigt, weil hier macht Kenia genau das, was sich die Weltgemeinschaft so sehr von Afrika wünscht: Sie versuchen, das fossile Zeitalter auszulassen und die Wirtschaft gleich auf Basis grüner Energie aufzubauen. Aber kann es dem Kontinent gelingen, den erstrebten Wohlstand zu erlangen, ohne – wie der Rest der Welt – süchtig nach Kohle, Öl und Gas zu werden?