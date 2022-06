Energiewende ohne Atomenergie möglich - aber nicht realistisch

Starker Ausbau der Kernenergie ist unrealistisch, sagte Nikolaus Müllner von der Boku bei „Impact Lech“.

Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien könnte selbst ohne die Nutzung von Kernenergie gelingen. Das erklärte am Freitag Nikolaus Müllner vom Institut für Sicherheits-und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien im Rahmen des Symposiums "Impact Lech" in Lech am Arlberg. Realistisch sei dieses Szenario aber nicht. Umgekehrt sei auch ein starker Ausbau der Kernenergie in den nächsten Jahren ausgeschlossen, so der Experte.